Bouygues Télécom répond à RED avec 4 forfaits mobiles à des prix IMBATTABLES dont un 80 Go à moins de 10 € !

RED by SFR a relancé hier son opération Le BIG RED avec 4 forfaits mobiles A PRIX CASSE de 5 à 200 Go et respectivement de 5 à 15 € par mois !

Comme d'habitude, Bouygues Télécom n'a pas tardé à réagir en relançant son offre promotionnelle Very B&You.

Vous trouverez donc, et uniquement aujourd'hui, 4 forfaits mobiles affichés à des prix explosifs avec pour commencer un forfait mobile proposant 200 Go de données mobiles afiché à seulement 14,99 €, mais également un forfait 100 Go à 11,99 € et un forfait 80 Go à 9,99 €, et enfin pour les petits budgets un forfait mobile 5 Go au petit prix de 4,99 € !

Comme d'habitude, ces forfaits sont sans engagement et sans augmentation de prix après 1 an et disponibles jusqu'au 1er septembre 2021 au soir donc jusqu'à ce soir !!

Signalons que les 3 forfaits 80 Go, 100 Go et 200 Go disposent gratuitement pendant un mois de l'option B.tv avec plus de 70 chaînes de télévision en illimité sur votre mobile.

Ces forfaits comprennent :

Appels, SMS/MMS illimité en France métropolitaine

en France métropolitaine 200, 100, 80 ou 5 Go de données mobiles utilisables en France métropolitaine

de données mobiles utilisables en France métropolitaine dont respectivement 15, 12, 15 ou 0 Go de data utilisables en Europe et dans les DOM



Signalons enfin chez la concurrence que Sosh propose 2 forfaits 50 Go et 100 Go à 12,99 € et 15,99 € par mois, que Free Mobile propose son forfait 90 Go à seulement 8,99 € par mois, que Cdiscount possède 2 forfaits 5 Go et 100 Go à 1,99 € et 8,99 € par mois, sans oublier bien entendu RED et ses forfaits BIG RED de 5 à 200 Go de data pour des tarifs de 5 à 15 € par mois !