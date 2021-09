Bouygues Télécom et RED s'affrontent sur 4 forfaits mobiles à prix serrés !

Commençons par Bouygues Télécom qui nous propose 4 forfaits mobiles affichés à prix réduit avec un forfait mobile proposant 5 Go de data à 4,99 €, mais également un forfait 70 Go à 12,99 €, un forfait 100 Go à 14,99 €, et enfin pour les plus gros consommateurs un forfait mobile 130 Go affiché à 18,99 € !

Ces forfaits sont sans engagement et sans augmentation de prix même après un an. Il sont disponibles jusqu'au 9 septembre 2021 au soir.

Notons que les trois plus gros forfaits (70, 100 et 130 Go) incluent gratuitement pendant un mois l'option B.tv avec plus de 70 chaînes de télévision en illimité sur votre mobile.

Ces forfaits comprennent :

Appels, SMS/MMS illimité en France métropolitaine

en France métropolitaine 5, 70, 100 ou 130 Go de données mobiles utilisables en France métropolitaine

de données mobiles utilisables en France métropolitaine dont respectivement 0, 12, 12 ou 20 Go de data utilisables en Europe et dans les DOM

Poursuivons avec la rentrée chez RED qui propose lui aussi quatre forfaits mobiles à des prix réduits, en fait les quatre mêmes forfaits que B&You à un centime d'euro près.

Vous aurez donc le (même) choix entre un forfait mobile proposant 130 Go de données mobiles à 19 € par mois, un plus intéressant forfait mobile 100 Go à 15 € par mois et un forfait 70 Go à 12 € mais aussi pour les petits budgets un forfait 5 Go à 5 €.

Tous comme chez Bouygues Télécom, ces forfaits sont sans engagement et sans variation de prix après un an. Ils sont valables jusqu'au 6 septembre au soir.

Ces forfaits comprennent donc :

Appels, SMS/MMS illimités en France métropolitaine et dans l'Union européenne

en France métropolitaine et dans l'Union européenne 5, 70, 100 ou 1300 Go de données mobiles utilisables en France métropolitaine (usage bloqué au-delà)

de données mobiles utilisables en France métropolitaine (usage bloqué au-delà) 6, 10, 12 ou 15 Go de data utilisables depuis l'Union européenne





Signalons chez la concurrence Sosh qui propose deux forfaits 60 Go et 80 Go à 13,99 € et 14,99 € par mois, mais aussi Free Mobile et son forfait 90 Go à 8,99 € par mois et enfin Cdiscount et ses forfaits 5 Go et 80 Go à 1,99 € et 7,99 € par mois !