SFR BIG RED et Bouygues Very B&You : derniers jours pour des forfaits mobiles à PRIX CASSES

Les opérations spéciales le BIG RED de SFR et Very B&You de Bouygues Télécom ont été prolongées de quelques jours, la dernière occasion de basculer vers des forfaits mobiles à des prix imbattables.

La guerre dans le secteur de la téléphonie mobile ne faiblit pas, notamment entre les deux géants SFR et Bouygues Télécom qui ne se lâchent pas d'une semelle. L'un a lancé son opération spéciale ? L'autre a fait de même dans les heures suivantes. L'un a prolongé la durée de son opération ? L'autre également !

Au final vous aurez donc toujours le choix entre les deux offres spéciales BIG RED et Very B&You avec des prix ultras attractifs et des propositions identiques.

Commençons par Bouygues Télécom qui propose 3 forfaits mobiles à des prix imbattables à savoir un premier forfait qui propose 5 Go de données mobiles à seulement 4,99 € par mois, un second forfait mobile contenant 100 Go de data à 9,99 € et enfin un dernier pour les gros consommateurs avec 200 Go de data à seulement 11,99 €.

Ces 3 forfaits sont sans engagement et sans augmentation de prix même après 1 an et disponibles jusqu'au 21 février 2022 inclus.

Ces 3 forfaits intègrent :

Les appels, SMS/MMS illimité en France métropolitaine

5 Go, 100 Go ou 200 Go de données mobiles utilisables en France métropolitaine

dont respectivement 5 Go, 15 Go ou 20 Go de data utilisables en Europe et dans les DOM (roaming).



Découvrir les forfaits Very B&You de Bouygues Télécom

Poursuivons avec RED by SFR et son offre Le BIG RED qui propose les mêmes forfaits à savoir un forfait mobile proposant 5 Go de données mobiles proposé à 5 € par mois, d'autre part un forfait mobile 100 Go à 10 € par mois et enfin pour terminer un forfait 200 Go de data à 12 €.

Il s'agit de forfaits sans engagement et sans variation de prix défini dans le temps, qui sont disponibles jusqu'au 22 février à 9h.

Ces forfaits intègrent :

les appels, SMS/MMS illimités en France métropolitaine et dans l'Union européenne

en France métropolitaine et dans l'Union européenne 5, 100 ou 200 Go de données mobiles utilisables en France métropolitaine (usage bloqué au-delà)

de données mobiles utilisables en France métropolitaine (usage bloqué au-delà) 6, 14 ou 17 Go de data utilisables depuis l'Union européenne



Découvrir les forfaits mobiles Le BIG RED



Concernant la concurrence signalons les offres de Free Mobile avec son forfait 100 Go à 8,99 € par mois, ou encore Sosh et ses 3 forfaits 40 Go, 50 Go et 100 Go à 10,99 €, 12,99 € et 15,99 € par mois, sans oublier Cdiscount et ses 3 forfaits de 5 à 70 Go pour de 2,99 € à 5,99 €.