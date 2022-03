Forfaits mobiles à prix cassés chez Bouygues Télécom et RED : dernier jour ! (10€ le 100Go, 12€ le 200Go...)

Les deux opérateurs mobiles SFR et Bouygues Télécom relancent ce jour leurs opérations spéciales respectives, les BIG RED et Very B&You, avec toujours des forfaits mobiles affichés à des prix imbattables !

Les deux offres spéciales Very B&You et BIG RED se terminent ce soir donc ne tardez pas pour profiter de forfaits mobiles à des prix ultras réduits que ce soit chez Bouygues Télécom ou RED by SFR..

Concernant Bouygues Télécom, ce dernier propose 3 forfaits mobiles :

Ces trois forfaits sont sans augmentation de prix même après 1 an, sans engagement et donc disponibles jusqu'à ce soir 14 mars 2022.

Ces forfaits proposent :

Les appels, SMS/MMS illimité en France métropolitaine

5 Go, 100 Go ou 200 Go de data utilisables en France métropolitaine

dont respectivement 5 Go, 20 Go ou 20 Go de données mobiles utilisables en Europe et dans les DOM (roaming).



Les forfaits Very B&You de Bouygues Télécom



Et du côté de RED by SFR on trouve 3 forfaits mobiles similaires avec :

La aussi il s'agit de forfaits mobiles sans engagement et sans variation de prix défini dans le temps, et donc disponibles jusqu'à ce soir 14 mars.

Ces forfaits incluent :

les appels, SMS/MMS illimités en France métropolitaine et dans l'Union européenne

en France métropolitaine et dans l'Union européenne 5, 100 ou 200 Go de données mobiles utilisables en France métropolitaine (usage bloqué au-delà)

de données mobiles utilisables en France métropolitaine (usage bloqué au-delà) 6, 14 ou 17 Go de data utilisables depuis l'Union européenne

la possibilité pour les forfaits 100 et 200 Go d'avoir la 5G pour 5€ de plus par mois



Les forfaits mobiles Le BIG RED



Et concernant la concurrence, signalons les offres de Free Mobile avec son forfait 110 Go à 9,99 € par mois, ou encore Sosh et ses forfaits 40 Go , 60 Go et 80 Go à 9,99 €, 13,99 € et 14,99 € par mois, sans oublier Cdiscount et ses 4 forfaits de 5, 50, 60 et 80 Go à respectivement 2,99 €, 4,99 €, 5,99 € et 8,99 €.