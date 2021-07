Dernier jour pour les forfaits mobiles 100 Go à 12 € et 200 Go à 15 € chez RED et Bouygues !

C'est le dernier jour pour profiter des deux opérations exceptionnelles de RED by SFR avec Le BIG RED et Bouygue Télécom avec Very B&You !

C'est donc ce soir à minuit que se terminent les deux (rares) opérations spéciales des deux opérateurs mobiles qui ne cessent de batailler et de suivre au gré des offres de l'un ou de l'autre. Quoi qu'il en soit, c'est le moment d'en profiter, car ce sont vraiment des offres très intéressantes et il ne vous reste donc que quelques heures pour en profiter.

Commençons par RED by SFR et son opération spéciale Le BIG RED avec 3 offres : un forfait mobile avec 200 Go de données mobiles affiché à seulement 15 € par mois, un forfait mobile 100 Go à 12 € par mois, et enfin un forfait 5 Go à 5 €. Il s'agit de forfaits sans variation de prix défini dans le temps et sans engagement.

Ces forfaits incluent :

Appels, SMS/MMS illimités en France métropolitaine et dans l'Union européenne

en France métropolitaine et dans l'Union européenne 5, 100 ou 200 Go de data utilisables en France métropolitaine (usage bloqué au-delà)

de data utilisables en France métropolitaine (usage bloqué au-delà) 6, 8 ou 15 Go de data utilisables depuis l'Union européenne



A noter que RED dispose d'un forfait 5G 130 Go à 24 € par mois, avec appels illimités et 15 Go depuis l'Europe.



Passons maintenant à Bouygues Télécom avec son offre Very B&You identique à celle de RED :

Ces forfaits sont sans engagement et sans augmentation de prix après 1 an.

Contrairement à RED, les forfaits Very B&You 100 Go et 200 Go incluent l'option gratuite B.tv offerte pendant 1 mois (70 chaînes de télévision en illimité sur votre mobile).

Ces forfaits comprennent :

Appels, SMS/MMS illimité en France métropolitaine

en France métropolitaine 200, 100 ou 5 Go de données mobiles utilisables en France métropolitaine

de données mobiles utilisables en France métropolitaine dont respectivement 20, 15 ou 0 Go de data utilisables en Europe et dans les DOM

Du côté de la concurrence signalons les offres de Sosh avec 50 Go et 100 Go à 12,99 € et 15,99 € par mois, Free Mobile avec 80 Go à 9,99 € par mois et enfin Cdiscount avec son forfait 130 Go à 7,99 € par mois.