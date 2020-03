Bon plan : Cdiscount Mobile et son forfait 60 Go de data à seulement 9,99 € pendant un an !

Le bon plan mobile du jour concerne Cdiscount Mobile avec son forfait mobile sans engagement qui propose 60 Go de données mobiles à seulement 9,99 € par mois pendant un an puis il passera ensuite à 16.99 € par mois. Cette offre est disponible du 30 mars au 7 avril 2020.

Ce forfait est sans engagement, vous pouvez donc basculer ensuite vers une nouvelle offre lorsque vous le souhaitez.

Pour rappel, Cdiscount Mobile est un service de l’opérateur NRJ Mobile et utilise les réseaux mobiles de Bouygues Telecom, Orange et SFR en fonction de votre zone géographique.

Dans ce forfait, vous retrouverez :

Appels et SMS/MMS illimités en France métropolitaine et depuis l’Union européenne

60 Go de data 4G en France métropolitaine (débit ajusté au-delà) + 3 Go de data en 4G en Europe et dans les DOM (facturé au-delà)

L’activation de la carte sim à 10 € lors de la commande

