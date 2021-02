Envie de changer de forfait mobile tout en faisant des économies ? 3 offres choc à découvrir !

Découvrez notre sélection de 3 forfaits mobiles très compétitifs chez Red by SFR, B&You et Sosh !

Commençons avec Red by SFR qui propose un forfait mobile 200 Go de données mobiles pour 15 € par mois seulement sans variation de prix au bout d'un an, et surtout sans engagement. Cette promotion est valable jusqu'au 10 février 2021.

Ce forfait comprend :

Appels, SMS/MMS illimités en France métropolitaine, en UE et dans les DOM

en France métropolitaine, en UE et dans les DOM 200 Go de data utilisables en France métropolitaine

de data utilisables en France métropolitaine 15 Go de data utilisables en UE et dans les DOM

de data utilisables en UE et dans les DOM SFR Cloud 100 Go offert

La carte SIM à 10 € lors de la commande

A noter que Bouygues propose une offre similaire à 14,99 € pour 200 Go.



Poursuivons avec le forfait mobile 100 Go de data de Sosh à 15,99 € par mois. Il s'agit d'un forfait mobile sans engagement dont le prix n'évoluera pas, même après un an. Cette promotion est disponible jusqu'au 9 février 2021 à 9h.

Ce forfait inclut :

Appels, SMS/MMS illimités depuis la France métropolitaine et l'Europe

depuis la France métropolitaine et l'Europe 100 Go de data utilisables en France métropolitaine

de data utilisables en France métropolitaine 15 Go de data utilisables en Europe

de data utilisables en Europe La carte SIM à 10 € lors de la commande

Ce forfait est certes un peu plus cher et avec moins de data que ceux à 200 Go pour 15 € de RED et Bouygues mais vous accédez au meilleur réseau de France et à un sav de qualité.



Enfin, pour ce 3em et dernier forfait de cette sélection nous avons choisi B&You qui propose un forfait mobile à petit prix à 5,99 € par mois avec tout de même 2 Go de data, ce qui est assez rare à ce niveau de prix. Il est également sans engagement et sans variation de prix. L'offre est valable jusqu'au 10 février 2021.

Vous pourrez profiter de :

Appels, SMS et MMS en illimités en France métropolitaine

en France métropolitaine 2 Go de data utilisables en France métropolitaine

de data utilisables en France métropolitaine La carte SIM à 10 € lors de la commande



Et pour rappel, du côté de la concurrence, n'oubliez pas de consulter le forfait Free Mobile 80 Go de data à 11,99 € par mois pendant 12 mois, 2 forfaits mobiles 60 et 100 Go à 13,99 € et 15,99 € chez Sosh, les 3 forfaits mobiles à 1 Go, 60 Go et 200 Go à 5 €, 13 € et 15 € par mois chez RED, les 3 forfaits B&You 200 Go à 14,99 €, 60 Go à 12,99 € et 2 Go à 5,99 € ou enfin Cdiscount Mobile et ses forfaits mobiles 30 Go et 60 Go à partir de 2,99 € par mois !