Un forfait mobile flexible à partir de 4,99 € et jusqu'à 20 Go sur Orange ou SFR

Un forfait mobile qui s'adapte à vos besoins ? C'est la promesse de l'opérateur Prixtel qui propose des forfaits flexibles où vous ne paierez que ce que vous consommez. Une bonne méthode pour ne plus être en hors forfait et payer beaucoup trop cher ! Profitez de la nouvelle promotion du moment.

Le bon plan du jour concerne un opérateur mobile bien particulier qui vous propose de ne payer votre forfait mobile qu'en fonction de votre consommation en données mobiles. En effet, Prixtel propose des forfaits mobiles flexibles. Fini de payer à plein tarif un forfait mobile 50, 100 ou 200 Go de data alors que vous n'en consommez même pas la moitié. Mais ce n'est pas tout, ces forfaits sont neutres en CO2, Prixtel s'engageant à compenser 100% du CO2 émis, généré par l'utilisation du forfait, en plantant des arbres (déjà 8000 arbres de plantés à ce jour).

Prixtel propose trois forfaits ajustables selon vos envies, vous trouverez donc "Le petit", "Le grand", et "Le géant". Et en ce moment, ces forfaits bénéficient de très belles réductions de prix, et ce jusqu'au 30 mars 2021.

Aujourd'hui, nous vous présentons en détail le forfait "Le petit" qui propose les appels, SMS et MMS en illimité en France métropolitaine, mais aussi en Europe (Union européenne) et dans les DOM. Dans tous les paliers, vous bénéficierez de 10 Go de data utilisables en Europe et dans les DOM. Enfin, il s'agit d'un forfait sans engagement que vous pourrez donc résilier à tout moment. Cela vous permet de tenter le forfait ajustable sans risquer de vous retrouver piéger dans un abonnement à longue durée.

Comme d'habitude, l'opérateur Prixtel établit 3 paliers de prix en fonction de la consommation réelle en data de ses utilisateurs. On trouve donc pour le forfait "Le petit" :

Jusqu'à 10 Go de données : 4,99 € par mois la première année (9,99 € par mois ensuite)

Jusqu'à 15 Go de données : 7,99 € par mois la première année (12,99 € par mois ensuite)

Jusqu'à 20 Go de données : 9,99 € par mois la première année (14,99 € par mois ensuite)





Découvrez le forfait mobile "Le petit" à partir de 4,99 € par mois



Pour rappel, Prixtel donne le choix entre les réseaux mobiles d'Orange et de SFR au moment de la souscription ou ultérieurement, afin de bénéficier en toutes circonstances de la meilleure qualité de réception possible

Et si vous avez besoin d'une plus grande quantité de données mobiles, vous pourrez trouver deux autres forfaits mobiles chez Prixtel avec "Le grand" qui propose jusqu'à 80 Go de data à partir de 7,99 € par mois pendant 1 an, mais aussi "Le géant" avec jusqu'à 200 Go de data à partir de 14,99 € par mois pour la première année.