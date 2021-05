Des forfaits mobiles flexibles à partir de 4,99 € et jusqu'à 200 Go sur réseaux Orange ou SFR !

Le bon plan du jour concerne l'opérateur mobile Prixtel qui propose de payer votre forfait mobile en fonction de votre consommation en data. Une offre possible grâce à des forfaits mobiles flexibles. Vous ne payez ainsi que ce que vous consommez. Prixtel dispose ainsi de trois forfaits : "Le petit", "Le grand", et "Le géant".

Nous allons nous intéresser plus en détail aujourd'hui au forfait "Le petit" qui comporte appels, SMS et MMS en illimité en France métropolitaine, mais aussi en Europe (Union européenne) et dans les DOM. Vous bénéficiez en plus de 20 Go de data utilisables en Europe et dans les DOM. Enfin, le forfait est sans engagement vous pouvez donc l'arrêter à tout moment.

Pour ce forfait, Prixtel propose 3 paliers de prix en fonction de votre consommation :

Jusqu'à 20 Go de données : 4,99 € par mois la première année puis 9,99 € par mois

Jusqu'à 30 Go de données : 7,99 € par mois la première année puis 12,99 € par mois

Jusqu'à 40 Go de données : 9,99 € par mois la première année puis 14,99 € par mois





Découvrez le forfait mobile "Le petit" à partir de 4,99 € par mois



Pour rappel, avec Prixtel, vous aurez toujours le choix entre les réseaux mobiles d'Orange et de SFR. Vous aurez ainsi la meilleure qualité de réception possible.

Et si vous souhaitez disposer de plus de data vous pourrez choisir parmi les deux autres forfaits à savoir "Le grand" qui propose jusqu'à 80 Go de data à partir de 7,99 € par mois pendant 1 an, mais aussi "Le géant" avec jusqu'à 200 Go de data à partir de 12,99 € par mois pour la première année.