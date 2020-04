Forfait mobile : Free repasse son forfait à 60 Go pour 9,99 € par mois seulement !

C'est l'habituel yoyo chez Free Mobile mais cette semaine est la bonne avec le retour du forfait mobile proposant 60 Go de data (au lieu de 50 Go auparavant) pour seulement 9,99 € par mois.

Alors que les tarifs ou le contenu des forfaits mobiles fluctuent régulièrement chez la concurrence, notamment chez RED by SFR ou encore B&You avec actuellement une offre à 12 € les 60 Go sans augmentation de prix après 1an, l'opérateur Free Mobile ne varie guère son offre, au demeurant très compétitive.

Alors que dernièrement ce dernier ne proposait que 50 Go de données mobiles, vous pourrez désormais profiter de 60 Go. Le forfait Série Free 60 Go de données mobiles est donc à 9,99 € par mois pendant un an puis basculera en forfait Free à 19,99 €. Cette offre est valable jusqu'au 5 mai 2020.

Pour rappel, il s'agit ici d'un forfait sans engagement valable maximum 1 an, passé ce délai, vous basculerez automatiquement vers le forfait Free proposé à 19,99 € par mois, mais proposant 100 Go de data, ou à défaut vous pouvez résilier pour ne bénéficier que de l'offre à 9,99 €. À noter que pour les abonnés Freebox, le forfait mobile de base 100 Go à 19,99 € passe à seulement 15,99 € avec un volume data 4G illimité. Sans doute la meilleure offre disponible sur le marché si vous consommez beaucoup de data.

Signalons que, dans le cadre du Covid-19, le forfait Free passe temporairement à 100 Go de data par mois en roaming à l'étranger jusqu'au 30 avril 2020 (peut-être plus tard encore, à voir). Le changement est automatique et sans surcoût pour tous les abonnés concernés.

Ce forfait comprend :

Appels, SMS/MMS illimités en France métropolitaine, et depuis les DOM (sauf Mayotte).

en France métropolitaine, et depuis les DOM (sauf Mayotte). 60 Go de data en 4G+ depuis la France métropolitaine (débit réduit au-delà)

de data en 4G+ depuis la France métropolitaine (débit réduit au-delà) 4 Go de data depuis l'Europe et les DOM (débit payant au-delà)

Il est à noter que cette offre est réservée aux nouveaux abonnés Free uniquement.

Enfin, n'hésitez pas à consulter nos derniers bons plans mobiles concernant Sosh qui prolonge son forfait 80 Go à 14,99 € par mois sans augmentation de prix après 1 an, ou encore RED by SFR et B&You avec actuellement une offre à 12 € les 60 Go, ou enfin concernant la fibre et l'ADSL toutes les promotions chez SFR, Orange, Free, Bouygues, ...