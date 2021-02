Free relance son forfait mobile 60 Go de data à seulement 9,99 € par mois pendant un an !

L'opérateur Free Mobile compte lui aussi participer à la bataille rangée des promotions dans le domaine des forfaits mobiles, en proposant depuis hier un forfait Série Free contenant 60 Go de données mobiles et affiché à seulement 9,99 € par mois pendant 12 mois, et ce sans engagement. Cette offre est valable jusqu'au 23 février 2021.

Pour rappel, ce forfait est valable pendant un an, vous basculerez ensuite automatiquement, sauf en cas de résiliation, vers le forfait Free Mobile à 19,99 € par mois proposant 150 Go de data avec support de la 5G. Attention, ce forfait ne sera facturé que 15,99 € pour les abonnés Freebox et seulement 9,99 € pour les abonnés Freebox Pop et dans les deux cas avec un volume data illimité en 4G mais aussi en 5G ! Bref, cette proposition est très alléchante si vous avez une box Free, et dans le cas contraire libre à vous de résilier au bout d'un an.

Ce forfait inclut :

Appels, SMS/MMS illimités en France métropolitaine, mais aussi depuis les DOM (hors Mayotte).

en France métropolitaine, mais aussi depuis les DOM (hors Mayotte). 60 Go de data en 4G+ utilisables en France métropolitaine (débit réduit au-delà)

de data en 4G+ utilisables en France métropolitaine (débit réduit au-delà) 8 Go de data utilisables depuis l'Europe et les DOM (débit payant au-delà)



Découvrir le forfait Free Mobile 60 Go de data à seulement 9,99 euros par mois



Et du côté de la concurrence, signalons que RED by SFR propose actuellement deux forfaits mobiles 100 Go et 200 Go à respectivement 13 € et 15 € par mois, Bouygues Télécom en propose 3 avec 200 Go, 100 Go et 5 Go à respectivement 14,99 €, 12,99 € et 4,99 €, et Sosh 3 forfaits mobiles avec respectivement 40 Go, 80 Go et 100 Go à 12,99 €, 15,99 € et 16,99 €.