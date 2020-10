Free est le plus compétitif avec son forfait mobile 80 Go à seulement 12,99 € par mois pendant 1 an

Free Mobile propose un forfait mobile avec 80 Go de data à seulement 12,99 € par mois pendant 1 an, une offre plus intéressante actuellement que la concurrence RED, B&You ou Sosh !

Contrairement à ses concurrents, Free Mobile ne varie que peu ses offres mais son forfait mobile "premier prix" se place pourtant très bien par comparaison aux offres des autres opérateurs de téléphonie.

Free mobile propose ainsi cette semaine son forfait Série Free proposant 80 Go de data à seulement 12,99 € par mois pendant 1 an, le tout sans engagement et valable jusqu'au 27 octobre 2020. A l'issue de cette période ce dernier basculera automatiquement vers le forfait Free Mobile à 19,99 € par mois proposant 100 Go de data (ou à 15,99 € et la data 4G illimitée pour les abonnés Freebox), sinon libre à vous d'aller voir ailleurs.

Ce forfait inclut :

Appels mobiles et fixes, SMS/MMS illimités en France métropolitaine et DOM (hors Mayotte).

en France métropolitaine et DOM (hors Mayotte). 80 Go de data en 4G+ utilisables en France métropolitaine (débit réduit au-delà)

de data en 4G+ utilisables en France métropolitaine (débit réduit au-delà) 10 Go de data utilisables depuis l'Europe et les DOM (débit payant au-delà)





Du côté de la concurrence, signalons :



L'offre de Free Mobile 80 Go à 12,99 € par mois est donc actuellement très compétitive même si elle n'est valable qu'un an.