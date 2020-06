Forfait mobile Giga Serie : jusqu'à 200 Go à partir de 12,99 € sur réseau Orange ou SFR

Le bon plan mobile du jour concerne le forfait mobile ajustable Giga Serie de l'opérateur Prixtel qui propose jusqu'à 200 Go de données mobiles à petit prix.

Pour rappel, un forfait ajustable permet d'ajuster automatiquement le tarif du forfait mobile en fonction de votre consommation réelle en données mobiles. C'est une manière efficace d'éviter tout hors forfait tout en ne payant que pour ses datas consommées. Ainsi, vous ferez des économies tout au long de l'année, sans avoir besoin de payer 100 Go de data alors que vous en avez consommé moins de 50 Go.

Prixtel propose donc son nouveau forfait ajustable sans engagement à partir de seulement 12,99 euros par mois pour 50 Go de données mobiles (au lieu de 14,99 €). L'offre s'étend ensuite par palier et va jusqu'à 200 Go de données mobiles pour 24,99 € par mois (au lieu de 26,99 €). Signalons que, contrairement à d'habitude, ces tarifs réduits sont valables à vie, et non pas juste la première année, et que vous pouvez bénéficier du premier mois d'abonnement offert ! Cette promotion est valable jusqu’au 30 juin 2020.

Prixtel propose ainsi 3 paliers de prix en fonction de votre consommation en data :

Jusqu'à 50 Go de données : 12,99 € par mois (au lieu de 14,99 €)

Jusqu'à 100 Go de données : 18,99 € par mois (au lieu de 20,99 €)

Jusqu'à 200 Go de données (+ appels et SMS illimités en France vers UE, DOM et USA) : 24,99 € par mois (au lieu de 26,99 €)



Précisons que ce forfait inclus également les appels, SMS, MMS illimités en France vers les fixes et mobiles, mais également ceux depuis l'Europe et les DOM vers la France, et que la quantité de data utilisable en Europe est de 12 Go (prise sur votre quota).

Prixtel offre le choix entre les réseaux mobiles d'Orange et de SFR au moment de la souscription ou ultérieurement, il vous suffit de choisir afin de bénéficier en toutes circonstances de la meilleure qualité de réception possible

Découvrir le forfait mobile "Giga Série" à partir de 12,99 € par mois



Précisons que le "Giga Série" n'est pas le seul forfait ajustable disponible chez Prixtel. En effet, vous pourrez retrouver le forfait mobile "L'essentiel" à partir de 2 € par mois, qui varie de 2 heures à 6 heures d'appels, SMS/MMS illimités et jusqu'à 200 Mo de données mobiles, mais également le forfait mobile "Le complet" à partir de 4,99 € par mois la première année, avec appels, SMS/MMS illimités et jusqu'à 50 Go de données mobiles.