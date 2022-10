Forfaits mobiles à 100 Go de data : quel est le meilleur choix ?

Vous consommez pas mal de données mobiles et vous avez besoin d'un forfait mobile avec au moins 100 Go ? Nous avons sélectionné pour vous les meilleures offres du moment.

Commençons avec l'opérateur Sosh qui propose un très bon forfait mobile sans engagement à 15,99 € par mois avec 100 Go de données mobiles et sans changement de prix après un an. A noter qu'il existe aussi un forfait 120 Go à 19,99 € mais qui n'est guère intéressant.

Ce forfait intègre :

Les appels, SMS/MMS illimités en France et en Europe

100 Go de data utilisables en France

de data utilisables en France 20 Go de données mobiles utilisables en Europe.





Forfait mobile Sosh à 100 Go pour 15,99 € par mois



Continuons avec Red By SFR qui propose un forfait mobile à 15 € par mois toujours avec 100 Go de data. À noter que l’offre est sans engagement et sans augmentation de prix.

Red By SFR propose pour ce forfait :

Les appels, SMS/MMS illimités en France métropolitaine

100 Go de données mobiles utilisables en France métropolitaine (usage bloqué au-delà)

de données mobiles utilisables en France métropolitaine (usage bloqué au-delà) 17 Go de data utilisables depuis l’Union européenne

Les appels, SMS/MMS illimités en France métropolitaine depuis l'Europe

La possibilité d’avoir accès à la 5G pour 5 € de plus par mois





Forfait mobile Red By SFR à 100 Go pour 15 € par mois



Poursuivons avec Bouygues Télécom qui met à disposition son forfait mobile 100 Go pour 14,99 € par mois. Comme les deux précédents forfaits, il est sans engagement et sans majoration de prix après un an. Actuellement, l’offre est disponible jusqu’au 2 octobre 2022 inclus.

Le forfait de Bouygues Télécom propose :

Les appels, SMS/MMS illimité en France métropolitaine

100 Go de data utilisables en France métropolitaine

dont respectivement 20 Go de données mobiles utilisables en Europe et dans les DOM.





Forfait mobile Bouygues Télécom à 100 Go pour 14,99 € par mois



Terminons avec le forfait mobile le moins cher avec la Série Free et ses 100 Go de données mobiles à seulement 13,99 € par mois pendant 1 an ! Il est valable jusqu'au 4 octobre 2022.

Pour rappel, le forfait basculera automatiquement après un an d'engagement vers le forfait mobile Free Mobile à 19,99 € par mois qui propose 210 Go de data en 4G et 5G (25 Go en roaming), ou à 15,99 € pour les abonnés Freebox et même à seulement 9,99 € pour les abonnés Freebox Pop. Ces deux derniers forfaits proposent d'ailleurs un volume de données mobiles illimité en 4G et 5G.



Ce forfait mobile Série Free comprend :

Appels et SMS/MMS illimités en France métropolitaine et les DOM (hors Mayotte).

en France métropolitaine et les DOM (hors Mayotte). 100 Go de data en 4G+ utilisables en France métropolitaine (débit réduit au-delà)

de data en 4G+ utilisables en France métropolitaine (débit réduit au-delà) 16 Go de data utilisables depuis l'Europe et les DOM (débit payant au-delà)



Le forfait Free Mobile 100 Go est à seulement 13,99 euros par mois