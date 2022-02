Orange propose un superbe forfait mobile 70 Go à ... moins de 10 € par mois pendant un an !

Très bonne surprise chez Orange aujourd'hui avec un très intéressant forfait mobile proposant 70 Go de data et affiché à seulement 9,99 € par mois pendant un an !

L'opérateur mobile Orange est connu pour la qualité de son réseau, ses débits les plus élevés, son SAV de qualité, mais guère pour ses prix qui restent relativement élevés par rapport à la concurrence. Le forfait proposé aujourd'hui pourrait réconcilier les deux mondes.

Affiché initialement à 19,99 € par mois, puis parfois à 14,99 € c'est seulement à 9,99 € par mois que ce forfait est aujourd'hui disponible !

Il s'agit d'un forfait proposant 70 Go de données mobiles et que vous pourrez acquérir jusqu'au 31 mars au tarif exceptionnel pour Orange de 9,99 € par mois pendant un an avec le code promo SKI2022, le prix passant ensuite à 29,99 €, et le tout sans engagement.

Ce forfait inclut :

Appels illimités en France et depuis les zones Europe, DOM, Suisse /Andorre vers ces zones et la France

SMS/MMS illimités en France et depuis les zones Europe, DOM, Suisse /Andorre vers ces zones et la France

Internet mobile 70Go (débit réduit au-delà) utilisables en France métropolitaine et en zones Europe, DOM, Suisse/Andorre



Et du côté de la concurrence signalons les forfaits mobiles Cdiscount Mobile 10 Go, 70 Go et 80 Go 3,99 e, 4,99€ et 6,99 € par mois, les forfaits Sosh 60 Go et 80 Go à respectivement 13,99 € et 14,99 € par mois, le forfait Free 70 Go à 10,99 €, les forfaits mobiles Bouygues Télécom de 5 à 130 Go pour de 4,99 à 18,99 € et enfin les forfaits RED similaires.