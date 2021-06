Orange propose un exceptionnel forfait mobile 70 Go à seulement... 9,99 € par mois pendant un an !

L'opérateur mobile Orange est connu pour la qualité de son réseau, de ses services, de son SAV mais aussi pour... ses tarifs élevés ! Aujourd'hui vous pourrez avoir les qualités sans le défaut, avec un superbe forfait mobile proposant 70 Go de data à seulement 9,99 € par mois pendant un an !

La dernière fois que nous avions parlé de ce forfait 70 Go, il était affiché chez Orange à 19,99 € par mois. Bonne surprise, vous pourrez acquérir jusqu'au 9 juillet à 9h ce même forfait au tarif exceptionnel pour Orange de 9,99 € par mois pendant un an, le prix passant ensuite à 34,99 €. Contrairement à la concurrence, ce forfait est sous engagement d'un an.

Ce forfait inclut :

Appels illimités en France et depuis les zones Europe, DOM, Suisse / Andorre vers ces zones et la France

SMS/MMS illimités en France et depuis les zones Europe, DOM, Suisse / Andorre vers ces zones et la France

Internet mobile 70 Go (débit réduit au-delà) utilisables en France métropolitaine et en zones Europe, DOM, Suisse/Andorre



Vous trouverez ci-dessous toutes les offres mobiles d'Orange pour dire à quel point l'offre 70 Go se montre intéressante ^^ :



Découvrir le forfait mobile Orange 70 Go à 9,99 euros par mois pendant 1 an



Et du côté de la concurrence signalons les forfaits mobiles Cdiscount Mobile 60 Go à 6,99 € par mois et 80 Go à 3,99 €, les forfaits Sosh 60 Go et 100 Go à respectivement 13,99 € et 15,99 € par mois, le forfait Free 80 Go à 11,99 €, les forfaits mobiles Bouygues Télécom 80 Go à 13,99 €, 100 Go à 14,99 € et 120 Go à 17,99 € et enfin les forfaits RED à 80 Go à 14 €, 100 Go à 15 € et 130 Go à 19 €.