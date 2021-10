Quatre forfaits mobiles illimités à moins de 13 € chez Sosh, RED, B&You et Free

Découvrez notre sélection de 4 forfaits mobiles illimités à moins de 13 euros chez Sosh, RED, B&You et Free.

Aujourd’hui, on vous propose quatre forfaits mobiles à moins de 13 € chez Free, Sosh, B&You et RED by SFR.

Commençons par Free Mobile qui propose un forfait mobile avec 80 Go de data à seulement 10,99 € par mois pendant un an, ensuite vous passerez sur le forfait 5G à 19,99 € par mois. Cette offre est valable jusqu'au 19 octobre 2021.

L’offre comprend :

Appels illimités sur les fixes en France et DOM

SMS / MMS illimités en France métropolitaine et SMS illimités vers DOM

80 Go de donnes mobiles en France (réduit au-delà)

en France (réduit au-delà) 8 Go en Europe et les DOM

Le forfait mobile Free 80 Go au petit prix de 10,99 € par mois



Passons ensuite à B&You avec un forfait mobile à 70 Go de data à seulement 12,99 € par mois sans engagement, valable jusqu'au 10 octobre 2021.

L’offre comprend :

Appels illimités sur les fixes en France métropolitaine

SMS/MMS illimités en France métropolitaine

70 Go de donnes mobiles en France (réduit au-delà)

en France (réduit au-delà) 10 Go en Europe et les DOM

Le forfait mobile B&You 70 Go au petit prix de 12,99 € par mois



Continuons avec le forfait mobile RED by SFR avec 70 Go de data pour 13 € par mois.

L’offre comprend :

Appels illimités sur les fixes en France métropolitaine et DOM

SMS/MMS illimités en France métropolitaine

70 Go de donnes mobiles en France

en France 10 Go en Europe et les DOM

et les DOM L'option Cloud 100 Go offerte

Le forfait mobile RED by SFR avec 70 Go de data pour 13 € par mois.





Finissons avec Sosh qui propose un forfait mobile 50 Go à 12,99 € par mois sans engagement.

Voici ce que l’offre comprend :

Appels illimités sur les fixes en France métropolitaine

SMS/MMS illimités en France métropolitaine

50 Go de donnes mobiles en France (réduit au-delà)

en France (réduit au-delà) 12 Go en Europe et les DOM

Le forfait mobile Sosh avec 50 Go de data pour 12,99 € par mois.



