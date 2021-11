Forfait mobile : La Poste Mobile 30 Go à moins de 10 € par mois, même après un an, et avec 2 mois offerts !

La Poste Mobile propose depuis ce matin un nouveau forfait mobile qui devrait en intéresser plus d'un avec pas moins de 30 Go de données mobiles pour moins de 10 euros par mois, et en prime avec les deux premiers mois d'abonnement offerts !

L'opérateur virtuel La Poste Mobile propose une nouvelle promotion sur son forfait mobile valable jusqu'au 13 novembre 2021.

Il s'agit d'un forfait mobile sans engagement proposant 30 Go de data et proposé à seulement 9,99 € par mois, et ce même après un an. Cerise sur le gâteau, vous aurez également 2 mois d'abonnement offerts.

ce forfait inclut :

Appels voix, SMS et MMS illimités en métropole (+ DOM pour SMS et appels)

30 Go de data en France dont 10 Go d'Internet mobile en Europe (bloqué au-delà)

Le réseau SFR en 4G/4G+ jusqu'à 300 Mb/s avec support des appels 4G VoLTE





Et du côté de la concurrence, signalons de bonnes affaires avec Free Mobile et son forfait 90 Go à 9,99 € par mois, Sosh et ses forfaits 60 Go et 80 Go à 13,99 € et 14,99 € par mois, ou encore Cdiscount et ses forfaits 5 Go et 80 Go à 3,99 € et 7,99 € par mois sans oublier RED et ses forfaits 30, 70, 100 et 130 Go à respectivement 10, 13, 15 et 19 € par mois et B&You avec ses forfaits 30, 70, 100 et 130 Go à respectivement 9,99, 12,99, 14,99 € et 18,99 € par mois.