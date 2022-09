La Poste Mobile : trois forfaits mobiles offerts jusqu'en 2023 !!

L'opérateur mobile virtuel La Poste Mobile propose une promotion particulièrement intéressante pour votre porte-monnaie en cette rentrée avec 4 mois d'abonnements offerts ! Cette promotion est valable jusqu'au 25 septembre 2022, et concerne les 3 forfaits ci-dessous.

A noter que ces mois offerts sont hors options payantes et communications hors forfait et au-delà non incluses dans l'abonnement et prix d'achat de la carte SIM donc dans une utilisation classique de votre forfait

Vous trouverez donc 3 forfaits sans engagement avec tous les 4 premiers mois d'abonnement offerts :



Les 2 gros forfaits incluent les appels voix, SMS et MMS illimités en métropole (+ DOM pour SMS et appels) et utilisent le réseau SFR en 4G/4G+ jusqu'à 300 Mb/s maximum avec support des appels 4G VoLTE.

Découvrir les forfaits mobiles La Poste Mobile avec 4 mois d'abonnement offerts



Et du côté de la concurrence, signalons de bonnes affaires avec Cdiscount et ses forfaits 30 Go, 50 Go, 70 Go et 100 Go à 6 €, 7 €, 7,99 € et 9,99 € par mois sans oublier Sosh avec ses 2 forfaits 100 Go et 120 Go à 15,99 € et 19,99 € par mois, ou Free Mobile et son forfait 110 Go à 13,99 € par mois, ou encore RED avec ses 3 forfaits 1, 100 et 200 Go à respectivement 5, 15, et 20 € par mois et sans oublier B&You avec ses forfaits 1, 100 et 200 Go à respectivement 4,99, 14,99 € et 19,99 € par mois.