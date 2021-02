RED propose un forfait mobile à 5 € par mois avec 5 Go de data sans engagement !!

Jusqu'à présent la concurrence faisait rage sur les forfaits proposant une très grosse quantité de data, typiquement 100 ou 200 Go, que ce soit du côté de RED, B&You ou Sosh. Mais depuis peu, la bataille s'est déplacée au niveau des forfaits "premier prix" à savoir 5 € par mois. Habituellement RED et Bouygues proposaient quelques centaines de Mo (autant dire inutilisable en 4G...) puis 1 Go, puis récemment Bouygues est monté à 2 Go (forfait que nous recommandions d'ailleurs). Comme à son habitude RED ne souhaite pas laisser à la main à son adversaire de toujours et a donc riposté en proposant aujourd'hui pas moins de 5 Go de données mobiles avec son forfait 5 € par mois. Une offre très intéressante, car elle allie petit prix et réelle possibilité d'utiliser la 4G pour un usage modéré. C'est donc un forfait à considérer d'autant plus que Bouygues propose actuellement pour le même prix... 200 Mo !

RED propose donc un forfait mobile affiché à 5 € par mois avec 5 Go de data, le tout sans engagement et sans augmentation de prix après un an. Cette offre est valable jusqu'au 15 février 2021.





Ce forfait propose classiquement les appels, SMS/MMS illimités en France métropolitaine et dans l'Union Européenne, mais aussi, et à ce prix c'est très rare, intègre 6 Go de données mobiles depuis l'Union Européenne et les DOM. Notons d'ailleurs la bizarrerie de la quantité, 6 Go, supérieure à celle proposée en France (5 Go) mais tant mieux pour nous !

Rappelons que RED propose 3 autres forfaits mobiles pour s'adapter au mieux aux besoins des utilisateurs, également sans variation de prix dans le temps et sans engagement.

130 Go en 5G à 25 € par mois (15 Go en roaming)

100 Go à 15 € par mois (12 Go de roaming)

60 Go à 13 € par mois (9 Go de roaming)

Et du côté de la concurrence vous trouverez aussi B&You et ses forfaits mobiles 130 Go en 5G à 24,99€, 100 Go à 14,99 € et 60 Go à 12,99 €, mais aussi Sosh avec respectivement 40 Go, 80 Go et 100 Go à 12,99 €, 15,99 € et 16,99 € et enfin Free avec 70 Go à 10,99 € par mois.