RED vs B&You : qui remportera le combat du meilleur forfait mobile ?

Commençons avec RED by SFR qui propose deux forfaits mobiles avec 100 et 200 Go à partir de 17 € par mois sans augmentation prévue de prix après un an et sans engagement. Ces forfaits sont customisables avec le rajout d'options :

Que comprennent les forfaits RED ?

100 ou 200 Go de data en France

forfaits 4G ou 5G (mais 5 € de plus)

17 Go ou 20 Go de données mobiles depuis l'UE/DOM ou 20 Go depuis UE/DOM, USA et CANADA (pour 5 € de plus)

les appels, SMS/MMS illimités vers les mobiles et les fixes en France



Découvrez les forfaits RED by SFR 100 Go à 17 € et 200 Go à 20 € par mois

Regardons ce que propose B&You. Ce dernier propose trois forfaits mobiles différents dont un spécial 5G. Ils sont également sans engagement et sans augmentation de prix après la première année. Le tarif est de 15,99 € par mois pour 100 Go de data, de 19,99 € pour 200 Go et enfin de 24,99 € par mois pour le forfait 5G.



Voici ce qu'offrent les forfaits mobiles B&You :

100 et 200 Go de data en 4G ou 130 Go en 5G

25 Go de data depuis l'UE/DOM

Les appels, SMS/MMS illimités vers les mobiles et les fixes en France



Les forfaits B&You 100 Go à 15,99 € et 200 Go à 19,99 € par mois et le forfait mobile 5G avec 130 Go à 24,99 €

Cette semaine la bataille est donc plutôt remportée par Bouygues Télécom qui propose un tarif plus intéressant (sur le forfait 100 Go), et une quantité de data en roaming plus importante.



Et concernant les offres de la concurrence, signalons celles de Free Mobile avec son forfait 110 Go à 13,99 € par mois, de Sosh et ses forfaits 100 Go et 120 Go à 17,99 € et 19,99 € par mois, ou encore de Cdiscount et ses 4 forfaits 20 Go, 30 Go, 100 Go et 120 Go à respectivement 6,99 €, 7,99 €, 10,99 € et 13,99 €