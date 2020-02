Forfaits mobiles : RED et Bouygues prolongent leurs promotions à 12€ (internet illimité le WE à 13,99€,...)

RED et Bouygues rallongent leurs promotions sur leur forfait 60 Go de données mobiles à 12 € seulement par mois et cela sans engagement !

La filiale de SFR, RED by SFR, et Bouygues à travers ses forfaits B&You se font une forte concurrence depuis plusieurs semaines maintenant sur leur forfait mobile à 12 €. Ces deux opérateurs ont décidé de prolonger leur forfait mobile de 60 Go de data pour 12 € par mois jusqu'au 10 février pour Red et jusqu'au 24 février pour B&You



Les deux opérateurs sont réellement similaires sur de nombreux points, ils proposent des forfaits sans engagement avec des prix de base identiques qui ne changent pas au bout de 6 ou 12 mois comme chez la concurrence.

Le forfait 60 Go de B&You

B&You propose un forfait mobile avec 60 Go de data pour 11,99 € par mois au lieu de 14,99 € jusqu'au 24 février.

On retrouve dans ce forfait :

Appels et SMS illimités en France métropolitaine et vers les DOM

60 Go de data utilisable en France métropolitaine dont 10 Go de data depuis les DOM et l'Europe.

Mais B&You ne s'arrête pas là et propose deux autres forfaits plus complets disponible jusqu'au 24 février eux aussi.

Pour 2 € de plus par mois, vous pourrez bénéficier d'une option " Week-end illimité" qui est compris dans le forfait mobile et qui permet de naviguer sur internet en illimité tous les week-ends.

Enfin, le forfait à moins de 20 € par mois, permet de monter ses données mobiles à 100 Go utilisables en France et de bénéficier de 15 Go de data utilisables dans les DOM ou en Europe.



Le forfait 60 Go de Red by SFR

Red By SFR propose, quant à lui, un forfait mobile 60 Go de data à 12 € au lieu de 15 € par mois jusqu'au 10 février 2020.

Vous trouverez dans ce forfait :

Appels, SMS/MMS illimités en France métropolitaine, dans les DOM, et depuis l'Europe

60 Go de données mobiles en haut débit depuis la France métropolitaine dont 8 Go d'internet depuis l'Europe et les DOM.

en haut débit depuis la France métropolitaine dont 8 Go d'internet depuis l'Europe et les DOM. Possibilité de passer à 100 Go de data pour 8 € par mois en plus .

. Possibilité de bénéficier de 15 Go de data depuis UE/DOM mais aussi Suisse, Andorre, USA et Canada pour 5 € de plus par mois.





Les deux forfaits sont réellement intéressants et sont très similaires, même quantité de data, même prix qui n'évoluera pas, pas d'engagement, couverture nationale du réseau pratiquement identique...

Ce qui peut vous permettre de choisir entre ces deux forfaits sont les différentes options gratuites / payantes de chaque opérateur. En se renseignant, on peut constater que B&You est au-dessus de Red by SFR en ce qui concerne les options gratuites inclut dans le forfait proposé. Red by SFR fait facturer le double appel, le répondeur visuel, sfr.tv.. Ces options sont en moyenne à 2€ de plus par mois chez RED mais gratuites chez B&You. ll faudra voir en fonction de vos besoins.



Pour rappel, n'oubliez pas de consulter nos derniers bons plans sur la concurrence concernant Cdiscount mobile et son forfait mobile 60 Go à 8,99 € pendant un an en série limitée mais aussi le comparatif des forfaits internet ADSL et Fibre qui sont en promotion cette semaine.