RED et B&You : dernier jour pour les MEGA forfaits Black Friday 100Go, 200Go et 300Go de 10€ à 14€ !!!

Pour le Black Friday les opérateurs mobiles RED by SFR et Bouygues Télécom avec B&You se sont livrés à une bataile rangée avec une explosion de datas et de prix réduits. C'est le dernier jour pour profiter notamment des fantastiques forfaits 300 Go à 14 € !

Dans le cadre du Black Friday, nous avons assisté à une attaque en règle de RED avec 3 forfaits jamais observés, tandis que Bouygues n'a pas eu d'autres choix que de suivre et s'aligner à peu près sur son concurrent. Au final nous avons droit à 6 fantastiques forfaits mobiles, qui se terminent tous ce soir !!! Donc c'est le dernier moment pour en profiter, ne tardez pas.

Pour rappel, RED propose son opération Black Forfait avec 3 forfaits mobiles assez dingues :



Le Black Forfait chez RED



Bouygues Télécom propose de son côté trois forfaits similaires :







Ces forfaits incluent tous les appels et SMS/MMS en illimité en France métropolitaine et dans l'Union européenne et différentes quantités de data à l'étranger.

Que ce soit chez RED ou chez &You, ces forfaits sont sans engagement et sans variation de prix défini dans le temps. Attention, ils ne sont disponibles que jusqu'à 29 novembre 2021 donc ce soir. Ne tardez pas et foncez !





Et du côté de la concurrence signalons Free Mobile et son forfait 80 Go à 9,99 € par mois, Sosh et ses forfaits 40 Go, 60 Go et 80 Go à 9,99 €, 13,99 € et 14,99 € par mois,ou encore Cdiscount et ses forfaits 20 Go, 70 Go et 130 Go à 3,99 €, 5,99 € et 9,99 € par mois.