Forfaits mobiles 80 Go à moins de 10 € : la nouvelle bataille de RED, Bouygues et Cdiscount ?

Cdiscount Mobile propose depuis ce matin une offre similaire à celles proposées par RED avec Le BIG RED et Bouygues Télécom avec Very B&You. Pas moins de 80 Go de données mobiles pour 10 €, est-ce la nouvelle norme ? En tout cas ce sont clairement des offres très intéressantes donc ne tardez pas !

Trois offres avec 80 Go de données mobiles à seulement 10 €, des offres très alléchantes !

Commençons par Cdiscount Mobile qui a lancé cette offre ce matin, en réaction à celles de RED et B&You lancées avant-hier. Il s'agit d'un forfait mobile comprenant 80 Go de data proposé au prix de 10 €, et pas que la première année. Il est sans engagement et est valable jusqu'au 27 octobre 2021 au soir.

Il inclut:

Appels, SMS, MMS illimités en France métropolitaine

80 Go de data utilisables en France métropolitaine (débit réduit au-delà)

10 Go de data utilisables en Europe et dans les DOM





Rappelons également que Cdiscount propose trois autres forfaits avec un forfait mobile proposant 5 Go de data à seulement 3,99 € par mois pendant 1 an, puis 7,99 € ensuite, un second 130 Go à 7,99 € par mois pendant un an, puis 20,99 € ensuite et enfin un 3e forfait mobile 200 Go au petit prix de 9,99 € par mois pendant 12 mois, puis 19,99 € ensuite.



Poursuivons avec Bouygues Télécom qui propose également un forfait mobile 80 Go à 9,99 € par mois. Il est sans engagement et est valable jusqu'au 27 octobre 2021.

Ce forfait intègre :

Appels, SMS/MMS illimités en France métropolitaine

80 Go de data utilisables en France métropolitaine

15 Go utilisables en Europe et dans les DOM





A noter la présence de deux autres forfaits à savoir un forfait mobile contenant 100 Go de données mobiles à seulement 14,99 € et un second pour les gros consommateurs avec 100 Go de data à seulement 12,99 €.

Poursuivons avec RED by SFR et son offre Le BIG RED qui propose également un forfait mobile proposant 80 Go de données mobiles proposé à seulement 10 € par mois. Il est sans engagement et valable jusqu'au 25 octobre au soir.

Ce forfait intègre :

les appels, SMS/MMS illimités en France métropolitaine et dans l'Union européenne

80 de données mobiles utilisables en France métropolitaine (usage bloqué au-delà)

10 Go de data utilisables depuis l'Union européenne



RED propose également deux autres offres, un forfait mobile 100 Go à 12 € par mois et enfin un forfait 200 Go de data à 15 €.



Et au niveau de la concurrence signalons Sosh avec ses 2 forfaits 60 Go et 80 Go à 13,99 € et 14,99 € par mois, ou encore Free Mobile et son forfait 80 Go à 10,99 € par mois.