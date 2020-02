Forfait mobile : 12€ pour 100Go chez RED ou 60Go avec internet illimité chez B&You, DERNIER JOUR !

La guerre commerciale est de nouveau de mise entre d'un côté RED by SFR qui a proposé ce Lundi un énorme forfait 100 Go à 12 €, et de l'autre Bouygues qui a été forcé de répondre mardi notamment avec un forfait 60 Go + internet illimité le week-end affiché à également 12 € par mois. C'est le dernier jour pour choisir l'un de ces deux forfaits mobiles ultra intéressants qui n'ont été proposés que durant 3 jours, à ne pas rater !

RED by SFR a lancé une grosse offensive commerciale il y a deux jours avec une offre exceptionnelle nommée Le BIG RED qui ne pourra que ravir les très gros consommateurs de données mobiles avec un forfait mobile contenant pas moins de 100 Go de data à seulement 12 € par mois, le tout sans engagement et sans évolution du prix après 1 an ! On n'avait pas vu une telle offre depuis le Black Friday c'est dire de son intérêt !

Attention, c'est le dernier jour pour profiter de cette offre qui se termine ce 20 février à 23h59. Pour rappel ce forfait inclut les appels et SMS / MMS illimités ainsi qu'une enveloppe data de 100 Go mensuelle. En Europe, ce forfait donne aussi droit aux appels et SMS / MMS illimités ainsi qu'à 8 Go de data.



Une promotion à ne pas laisser passer, que vous pouvez découvrir ici.



Mais Bouygues Télécom ne pouvait pas laisser son principal concurrent s'accaparer des parts de marché sans réagir, et cela a été chose faite dès le lendemain, à savoir mardi, avec deux forfaits B&You également exceptionnels qui se terminent également.. ce soir 20 février ! Quel heureux hasard ^^

On trouvera donc chez B&Y les forfaits 60 Go de data à 11,99€ par mois avec internet illimité le week-end (ce qui n'a jamais été proposé avant à ce prix) et le forfait 100 Go de data à 14,99 € par mois

Le forfait 60 Go inclut :

Appels, SMS/MMS illimités depuis la France métropolitaine, l'Europe et les DOM

60 Go de data utilisables en France dont 10 Go de data utilisables en Europe et dans les DOM.

L'option "Week-end illimité" permettant de naviguer sur internet de façon illimitée et gratuite sans décompte de votre forfait data, pendant tout le week-end (du samedi 00h01 au dimanche 23h59).

La carte SIM est à 10 € au moment de la commande





Le forfait 100 Go inclut :

Appels, SMS/MMS illimités depuis la France métropolitaine, l'Europe et les DOM

100 Go de data utilisables en France dont 15 Go utilisables en Europe et dans les DOM.

La carte SIM est à 10 € au moment de la commande





Pour rappel, les forfaits mobiles de B&You sont, comme ceux de RED by SFR, sans engagement et leurs prix n'évoluent pas après 6 ou 12 mois, comme c'est généralement le cas chez la concurrence. Vous pouvez donc adhérer à leurs offres sans craindre de vous retrouver piégé dans un abonnement.

Avec ses nombreuses options gratuites, contrairement à RED, il faut avouer que le forfait à 60 Go et internet illimité est une excellente offre.

En tout cas, une saine concurrence est toujours profitable donc maintenant à vous de choisir le meilleur forfait mobile, c'est-à-dire celui qui correspond le plus à vos besoins.

Et n'oubliez pas de consulter notre précédent bon plan regroupant les promotions sur les forfaits mobiles de 9 opérateurs français !