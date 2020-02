LE MEILLEUR FORFAIT MOBILE DE L’ANNÉE chez RED by SFR avec 100 Go à 12 € par mois sans engagement !!!

RED by SFR relance pour 72 heures seulement sa promotion spéciale du dernier Black Friday en novembre dernier avec un superbe forfait mobile contenant 100 Go de data et proposé à seulement 12 € par mois sans engagement et sans évolution du prix au bout d'un an ! A ne pas rater !!!!

On ne sait pas pourquoi, mais il faut en profiter, RED by SFR propose une excellente surprise pour les gros consommateurs de données mobiles en proposant un forfait mobile contenant pas moins de 100 Go de data à seulement 12 € par mois, le tout sans engagement et sans évolution du prix après 1 an ! La TRÈS bonne affaire du moment !

Attention, ce forfait "Le BIG RED" n'est proposé que pendant 3 jours, jusqu'au 20 février. Il inclut les appels et SMS / MMS illimités ainsi qu'une enveloppe data de 100 Go mensuelle. Lors des déplacements dans l'Union européenne, le forfait donne aussi droit aux appels et SMS / MMS illimités ainsi qu'à 8 Go de data.



Une promotion à ne pas laisser passer, que vous pouvez découvrir ici.

Et n'oubliez pas de consulter notre bon plan du week-end regroupant l'ensemble des promotions sur les forfaits mobiles de 9 opérateurs !