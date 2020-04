Forfaits mobiles : Red by SFR vs B&You sur leur forfait 60 Go à 12 €

Cette semaine, les deux principaux opérateurs relancent, via leur filiale et leur marque, une nouvelle offre sur le forfait 60 Go de data à 12 €.

Depuis quelque temps maintenant, RED by SFR et B&You se font concurrence avec une stratégie promotionnelle assez similaire l'une de l'autre. Ces deux opérateurs lancent continuellement de nouvelles offres pour se démarquer.

Mais lequel de ces deux opérateurs offre les meilleurs avantages ?

Commençons par Red by SFR, filiale de SFR, qui propose aujourd'hui son forfait 60 Go de données mobiles pour seulement 12 € par mois au lieu de 15 € par mois sans prix qui bouge au bout d'un an. Cette offre est disponible jusqu'au 20 avril 2020.

Il est à rappeler que le forfait mobile de chez Red by SFR est un forfait sans engagement, vous pourrez donc le résilier dès que vous le souhaitez. Il va de même pour les différentes options proposées.

Ce forfait comprend :

Appels, SMS/MMS illimités en France métropolitaine, en Europe et dans les DOM

en France métropolitaine, en Europe et dans les DOM 60 Go de data utilisables en Fance métropolitaine ou 100 Go pour 8 € par mois supplémentaire.

de data utilisables en Fance métropolitaine ou 100 Go pour 8 € par mois supplémentaire. 8 Go de data utilisables depuis l'Union européenne et les DOM

de data utilisables depuis l'Union européenne et les DOM L'option SFR TV incluse

incluse La carte sim à 10 € lors de votre commande.

Si vous souhaitez partir à l'étranger, vous pourrez augmenter votre enveloppe de données mobiles jusqu'à 15 Go de data depuis l'Europe, mais aussi les USA et le Canada pour seulement 5 € par mois mois de plus.



L'opérateur Bouygues Telecom, quant à lui, propose avec sa marque B&You un forfait 60 Go de data à 11,99 € par mois sans variation de prix au bout d'un an. Ce forfait est disponible jusqu'au 20 avril 2020.

Ce forfait sans engagement inclut :

Appels, SMS/MMS illimités depuis la France métropolitaine, l'Europe et les DOM

depuis la France métropolitaine, l'Europe et les DOM 60 Go de données mobiles utilisables en France, dont 8 Go utilisables en Europe et dans les DOM.

de données mobiles utilisables en France, utilisables en Europe et dans les DOM. Spotify Premium offert pendant 3 mois.

offert pendant 3 mois. La carte Sim à 10 € lors de la commande



Mais ce n'est pas le seul forfait proposé par B&You, en effet deux autres forfaits plus complets sont disponibles sur le site.

Pour 2 € de plus, vous pourrez profiter d'un forfait mobile 75 Go de data à 13,99 € par mois. Comme le précédent, ce forfait est sans variation de prix et reste sans engagement. Vous aurez accès à 75 Go de data en France métropolitaine dont 8 Go en Europe et dans les DOM, vous bénéficierez également des Appels, SMS/MMS illimités dans les mêmes destinations et de Spotify Premium offert les 3 premiers mois. Cette offre est valable jusqu'au 19 avril 2020.

Enfin, le dernier forfait est valable jusqu'au 19 avril et est un forfait mobile proposant 100 Go de data à 15,99 € par mois, toujours sans engagement et sans variation du prix après 1 an. Vous pourrez bénéficier 100 Go de données mobiles dont 10 Go utilisables en Europe et dans les DOM en plus des appels, SMS/MMS illimités dans ces mêmes destinations et de Spotify Premium offert pendant 3 mois.



Lorsqu'on compare ces deux forfaits, nous pouvons nous apercevoir qu'ils sont très similaires. En effet, ils présentent la même quantité de data, le même prix qui n'évoluera pas, ils sont sans engagement, et disposent tous deux d'une couverture nationale du réseau similaire.

Dans le but de les départager, focalisons-nous sur les options gratuites et payantes de B&You et de Red by SFR.

B&You propose nombreuses options gratuites dans son forfait à 12 € :

Conserver son numéro de téléphone actuel

Présentation du numéro de l'appelant

Double appel

Accès aux communications de la France vers l'étranger et les DOM

Appel inconnu possible

Filtrage et renvoi d'appels (610)

Répondeur (660)

Suivi Consommation (680)

SMS de notification des appels sans message sur répondeur

Contrôle parental mobile

Solutions pour les personnes avec une déficience visuelle

Messagerie vocale visuelle

Option débit réduit au-delà de l'enveloppe

B.tv

Service Conférence : 3 personnes maximum





Red by SFR propose les options suivantes pour son forfait à 12 € :

SFR.tv (option offerte uniquement durant cette promotion)

Facture sur internet

Filtrage et renvoi d'appels

Conserver son numéro de téléphone actuel

Alerte Consommation

Répondeur (123)

Interdiction des usages surtaxés sur demande

Blocage des achats multimédias sur facteur, sur demande

Contrôle parental mobile

Double prévenance



Il est donc facile de constater que B&You est au-dessus de Red by SFR en ce qui concerne les options gratuites incluses dans le forfait proposé. Les options sont en moyenne à 2€ de plus par mois chez Red by SFR. Par contre l'ajout gratuit de l'option SFR TV cette semaine, normalement payante, pourrait vous faire changer d'avis !

Enfin, dernier point à prendre en compte, le SAV est globalement également à l'avantage de B&You, même si un gros effort a été mené en 2019 par SFR avec un nombre de plaintes qui a très fortement diminué par rapport à 2018, le ramenant à des valeurs plus acceptables.

