Cinq forfaits mobiles à tout petit prix !

Toujours sur le thème de la rentrée, nos enfants grandissent et commencent à avoir besoin d'un smartphone et donc d'un abonnement mobile, mais pour eux un forfait à tout petit prix est suffisant. Voici donc cinq forfaits pas chers avec appels illimités, SMS illimités et quelques giga de données mobiles.

Commençons cette sélection avec RED by SFR qui propose un forfait mobile avec 1 Go de données mobiles à 5 € par mois sans engagement et sans changement de prix après un an. Le forfait est disponible jusqu’au 28 août 2022.

Ce forfait comprend :

Appels, SMS/MMS illimités en France métropolitaine et dans les DOM

en France métropolitaine et dans les DOM 1 Go de data 4G utilisable en France métropolitaine (rechargeable)

de data 4G utilisable en France métropolitaine (rechargeable) 1 Go de data utilisable depuis l’Union européenne

Forfait mobile RED by SFR 1 Go à 5 € par mois

Passons ensuite à l'opérateur Cdiscount Mobile qui met à disposition un forfait mobile à durée limitée 40 Go de data à seulement 4,99 € par mois pendant 12 mois puis 9,99 € par mois ensuite. Le forfait est sans engagement et est valable jusqu'au 23 août inclus.

Ce forfait mobile comprend :

Appels, SMS/MMS illimités en France métropolitaine

en France métropolitaine 40 Go de data 4G utilisables en France métropolitaine

de data 4G utilisables en France métropolitaine 9 Go de data utilisables depuis l’Union européenne / DOM

de data utilisables depuis l’Union européenne / DOM Réseau Bouygues Télécom

Forfait mobile Cdiscount 40 Go à 4,99 € par mois



Continuons avec Bouygues Télécom et son forfait mobile 1 Go de données mobiles à 4,99 € par mois sans engagement. L’offre est disponible jusqu’au 25 août 2022.

Ce forfait comprend :

Appels, SMS/MMS illimités en France métropolitaine

en France métropolitaine 1 Go de données mobiles utilisable en France métropolitaine et depuis l’Europe et dans les DOM

Forfait mobile Bouygues Télécom 1 Go à 4,99 € par mois



Passons maintenant à SYMA. L'opérateur propose un forfait "Le quatre" à 4,90 € par mois avec 20 Go de data avec un prix fixe et sans engagement. Il utilise comme réseaux mobiles SFR et Orange. Notons qu'il propose aussi un forfait à 1,90 € pour 1 Go de donnée avec deux heures d'appel.

Ce forfait comprend :

Appels, SMS/MMS illimités en France métropolitaine et depuis l'Europe

20 Go de données mobiles utilisables en France métropolitaine

5 Go depuis l’Europe et dans les DOM

Forfait mobile SYMA 20 Go à 4,90 € par mois



Finissons avec Prixtel et son forfait Le petit affiché à 4,99 € par mois avec 30 Go de data puis 7,99 € après un an d’abonnement et sans engagement. L’offre est valable jusqu’au 23 août 2022.

Ce forfait mobile comprend :

Appels, SMS/MMS illimités en France métropolitaine et depuis UE / DOM

en France métropolitaine et depuis UE / DOM 30 Go de données mobiles utilisables en France métropolitaine

de données mobiles utilisables en France métropolitaine 10 Go depuis l’Europe et dans les DOM

Réseau mobile SFR uniquement





Si vous dépassez les 30 Go de data, le forfait augmentera automatiquement à 7,99 € par mois, et si vous dépassez les 40 Go à 9,99 € par mois la première année avec un maximum de 50 Go.

Forfait mobile Prixtel Le petit 30 Go à 4,99 € par mois