Un forfait mobile 5G 80 Go à seulement 18 € et sans engagement !

Dernière ligne droite pour profiter du forfait mobile Red By SFR 80 Go à 13 € par mois. Un prix incontournable.

Vous êtes à la recherche d'un forfait mobile pas cher avec une très belle quantité de données, vous êtes au bon endroit. Red By SFR propose jusqu'au 25 juillet, son forfait mobile 80 Go à 13 € par mois. L'offre est sans engagement et sans augmentation de prix. Un très bon tarif pour les surfeurs mobiles.

Le forfait mobile Red 80 Go comprend

Appels illimités vers les mobiles et fixes en France métropolitaine et DOM (hors Mayotte)

SMS, MMS illimités vers les mobiles en France métropolitaine

80 Go de données mobiles en France en 4G

15 Go décompté du forfait à l'étranger

Le forfait mobile Red 80 Go à 13 € par mois.

Notons que pour 5 € supplémentaires, vous pouvez profiter de la 5G.



Et du côté de la concurrence signalons les offres de Free Mobile avec son forfait 90 Go à 11,99 € par mois, de Sosh et son forfait 90 Go à 13,99 €, ou Cdiscount et ses 3 forfaits 40 Go, 80 Go et 100 Go à 4,99 €, 7,99 € et 9,99 € sans oublier bien entendu Bouygues Télécom et ses forfaits 80, 120 et 200 Go à 12,99, 14,99 et 18,99 € par mois.