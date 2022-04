Des forfaits mobiles à PRIX CASSES avec les opérations spéciales SFR BIG RED et Bouygues Very B&You

C'est le retour aujourd'hui des 2 opérations spéciales le BIG RED de SFR et Very B&You de Bouygues Télécom avec la possibilité d'acquérir des forfaits mobiles à des prix très intéressants !

Les deux géants français des télécommunications ne se lâchent pas d'une semelle et lancent donc en simultané leurs opérations spéciales avec des tarifs ultras réduits.

Comme assez classiquement, vous aurez le choix entre BIG RED et Very B&You avec des forfaits mobiles assez similaires.

Commençons par RED by SFR avec Le BIG RED qui propose 3 forfaits à savoir un forfait mobile proposant 5 Go de data à 5 € par mois, mais aussi un très intéressant forfait mobile 100 Go à 13 € par mois et enfin pour terminer un forfait 200 Go de data à 15 €.

Tous ces forfaits sont sans engagement et sans variation de prix définis dans le temps, et disponibles jusqu'au 20 avril.

Ces forfaits incluent :

les appels, SMS/MMS illimités en France métropolitaine et dans l'Union européenne

en France métropolitaine et dans l'Union européenne 5, 100 ou 200 Go de données mobiles utilisables en France métropolitaine (usage bloqué au-delà)

de données mobiles utilisables en France métropolitaine (usage bloqué au-delà) 6, 14 ou 17 Go de data utilisables depuis l'Union européenne

la possibilité d'avoir accès à la 5G pour 5 € de plus par mois (seulement pour les forfaits 100 et 200 Go)

L'application RED TV offerte



Les forfaits mobiles Le BIG RED

Poursuivons avec les offres de Bouygues Télécom et son opération Very B&You qui propose 4 forfaits mobiles à savoir un forfait mobile 5 Go de data à 4,99 € par mois, un second forfait mobile proposant 80 Go de données mobiles à 12,99 €, un 3e forfait 130 Go à 13,99 € et enfin un dernier avec 200 Go de data à seulement 14,99 €.

Il s'agit de forfaits sans engagement et sans augmentation de prix même après 1 an et disponibles jusqu'au 20 avril 2022 inclus.

Ces 4 forfaits incluent :

Les appels, SMS/MMS illimité en France métropolitaine

5 Go, 80 Go, 130 Go ou 200 Go de données mobiles utilisables en France métropolitaine

dont respectivement 5 Go, 12 Go, 20 Go ou 20 Go de data utilisables en Europe et dans les DOM (roaming).



A noter que la présence d'un forfait 130 Go de data en 5G au tarif de 24,99 €.



Ls forfaits Very B&You de Bouygues Télécom

Et concernant les offres de la concurrence signalons celles de Free Mobile avec son forfait 90 Go à 11,99 € par mois, ou encore Sosh et ses 2 forfaits 60 Go et 80 Go à 13,99 € et 14,99 € par mois, sans oublier Cdiscount et ses 3 forfaits 20 Go, 60 Go et 100 Go à 4,99 €, 6,99 € et 9,99 €.