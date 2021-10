Le BIG RED : dernier jour pour des forfaits mobiles IMBATTABLES dont un 80 Go à 10 € !!!

Si vous êtes à la recherche d'un forfait mobile, ne tardez pas, c'est en effet le dernier jour de l'offre BIG RED avec des prix ultras attractifs qu'on ne retrouve que rarement.

RED propose donc 3 forfaits mobiles :

Comme d'habitude, ces forfaits sont sans engagement et sans variation de prix défini dans le temps. Ils ne sont disponibles que jusqu'à ce soir lundi 25 octobre 2021 donc ne tardez pas !

Ces forfaits incluent :

les appels et SMS/MMS en illimité en France métropolitaine et dans l'Union européenne

en France métropolitaine et dans l'Union européenne 80, 100 ou 200 Go de données mobiles utilisables en France métropolitaine (usage bloqué au-delà)

de données mobiles utilisables en France métropolitaine (usage bloqué au-delà) 10, 8 ou 15 Go de data utilisables depuis l'Union européenne



Les forfaits mobiles Le BIG RED



Signalons au niveau de la concurrence que Bouygues Télécom propose une opération similaire avec son Very B&You qui se termine pour sa part demain soir. On trouvera les mêmes forfaits aux mêmes prix à savoir 80 Go, 100 Go et 200 Go à respectivement 9,99 €, 11,99 € et 14,99 €, libre à vous donc de choisir entre les deux opérateurs notamment en fonction de votre situation géographique.

Et au niveau du reste de la concurrence signalons Sosh avec ses 2 forfaits 60 Go et 80 Go à 13,99 € et 14,99 € par mois, Free Mobile et son forfait 80 Go à 10,99 € par mois ou encore Cdiscount Mobile avec ses quatre forfaits 5, 80, 130 et 200 Go à respectivement 3,99 €, 10 €, 7,99 € et 9,99 €.