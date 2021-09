BIG RED chez SFR vs Very B&You chez Bouygues : des forfaits mobiles à des prix FOUS !!!

La guerre est déclarée depuis 3 semaines et les opérations spéciales s'enchaînent depuis la rentrée notamment chez RED et Bouygues Télécom qui relancent (une nouvelle fois) leurs offres spéciales BIG RED et Very B&You pour notre plus grand plaisir avec à la clé des forfaits mobiles à prix CASSE !!

Depuis 3 semaines nous assistons à une véritable bataille rangée entre les différents acteurs de la téléphonie mobile, et en particulier des deux éternels adversaires qui se suivent à la trace, à savoir RED by SFR et Bouygues Télécom avec son B&You.

Aujourd'hui les deux concurrents ont donc relancé leurs offres spéciales BIG RED et Very B&You avec des prix vraiment très intéressants.

Commençons par RED avec son offre Le BIG RED qui met en avant 4 forfaits mobiles avec un forfait mobile proposant 200 Go de données mobiles à seulement 15 € par mois, un forfait mobile 100 Go à 12 € par mois et un forfait 80 Go à 10 €, et enfin pour terminer un forfait 5 Go à 5 €.

Il s'agit ici de forfaits sans engagement et sans variation de prix défini dans le temps. Cette promotion est valable jusqu'au 13 septembre au soir.

Ces forfaits incluent :

les appels, SMS/MMS illimités en France métropolitaine et dans l'Union européenne

en France métropolitaine et dans l'Union européenne 5, 80, 100 ou 200 Go de données mobiles utilisables en France métropolitaine (usage bloqué au-delà)

de données mobiles utilisables en France métropolitaine (usage bloqué au-delà) 6, 10, 8 ou 15 Go de data utilisables depuis l'Union européenne



A noter que RED propose toujours son RED DEAL avec un smartphone Xiaomi Redmi Note 10 Pro offert (valeur 279 €) pour l'achat d'un forfait mobile 100 Go à 15 euros par mois avec engagement 24 mois.



Découvrir tous les forfaits mobiles Le BIG RED



Poursuivons avec Bouygues Télécom qui propose de son côté son offre promotionnelle Very B&You.

Vous trouverez donc 4 forfaits mobiles à des prix cassés, même si identiques à ceux de RED, avec un forfait mobile proposant 200 Go de data à seulement 14,99 €, mais aussi un forfait 100 Go à 11,99 € et un forfait 80 Go à 9,99 €, et enfin pour les petits budgets un forfait mobile 5 Go au petit prix de 4,99 € !

Ces forfaits sont sans engagement et sans augmentation de prix après un an et disponibles jusqu'au 14 septembre 2021.

Notons que les trois forfaits 80 Go, 100 Go et 200 Go intègrent gratuitement pendant un mois de l'option B.tv avec plus de 70 chaînes de télévision en illimité sur votre mobile.

Ces forfaits comprennent :

Appels, SMS/MMS illimité en France métropolitaine

en France métropolitaine 200, 100, 80 ou 5 Go de données mobiles utilisables en France métropolitaine

de données mobiles utilisables en France métropolitaine dont respectivement 20, 15, 15 ou 0 Go de data utilisables en Europe et dans les DOM



Découvrir tous les forfaits Very B&You



Et du côté de la concurrence, signalons également Sosh avec ses 2 forfaits 60 Go et 80 Go à 13,99 € et 14,99 € par mois, Free Mobile et son forfait 80 Go à 9,99 € par mois et enfin Cdiscount et ses forfaits 5 Go, 130 Go et 200 Go à 1,99 €, 7,99 € et 9,99 € par mois !