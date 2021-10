Bouygues Very B&You et SFR BIG RED : des forfaits mobiles à PRIX CASSE, c'est LE moment de craquer !

Surprise générale ce matin avec le lancement simultané des deux (rares) opérations promotionnelles Le BIG RED et Very B&You avec des prix de folie sur les forfaits mobiles. Si vous êtes à la recherche d'un forfait mobile, c'est le moment de basculer !!

Les deux éternels concurrents se suivent sans jamais se lâcher d'une semelle comme c'est encore le cas depuis ce matin avec le lancement de leurs deux offres spéciales BIG RED et Very B&You avec des prix ultras attractifs qu'on ne retrouve que rarement donc il faut en profiter !

Commençons par Bouygues Télécom qui propose 2 forfaits mobiles à des prix imbattables à savoir un premier forfait mobile contenant 100 Go de données mobiles à seulement 14,99 € et un second pour les gros consommateurs avec 100 Go de data à seulement 12,99 €.

Ces deux forfaits sont bien entendu sans engagement et sans augmentation de prix même après 1 an. Ils sont disponibles jusqu'au 27 octobre 2021.

Ces 2 forfaits intègrent :

Appels, SMS/MMS illimités en France métropolitaine

en France métropolitaine 200 et 100 Go de data utilisables en France métropolitaine

de data utilisables en France métropolitaine dont respectivement 20 et 15 Go utilisables en Europe et dans les DOM



Découvrir les forfaits Very B&You de Bouygues Télécom

Poursuivons avec RED by SFR et son offre Le BIG RED qui propose pour sa part trois forfaits mobiles avec d'une part un forfait mobile proposant 80 Go de données mobiles proposé à seulement 10 € par mois, d'autre part un forfait mobile 100 Go à 12 € par mois et enfin pour terminer un forfait 200 Go de data à 15 €.

Il s'agit de forfaits sans engagement et sans variation de prix défini dans le temps, qui sont disponibles jusqu'au 25 octobre au soir.

Ces forfaits intègrent :

les appels, SMS/MMS illimités en France métropolitaine et dans l'Union européenne

en France métropolitaine et dans l'Union européenne 80, 100 ou 200 Go de données mobiles utilisables en France métropolitaine (usage bloqué au-delà)

de données mobiles utilisables en France métropolitaine (usage bloqué au-delà) 10, 8 ou 15 Go de data utilisables depuis l'Union européenne



Découvrir les forfaits mobiles Le BIG RED



Et au niveau de la concurrence signalons Sosh avec ses 2 forfaits 60 Go et 80 Go à 13,99 € et 14,99 € par mois, Free Mobile et son forfait 80 Go à 10,99 € par mois ou encore Cdiscount Mobile avec ses trois forfaits 5, 130 et 200 Go à respectivement 3,99 €, 7,99 € et 9,99 €.