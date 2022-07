Offres promotionnelles : téléphone à 1€ avec un forfait mobile. Intéressant ou pas ?

Avec les promotions régulières des opérateurs, il peut être tentant de profiter de l'occasion pour s'offrir un smartphone en plus de l'abonnement, parfois pour seulement 1 € de plus. Mais est-ce toujours une bonne idée ?

Le marché mobile français ne manque pas d'offres pour des forfaits mobiles et les opérateurs télécoms, détenteurs de réseaux comme virtuels, multiplient régulièrement les opérations promotionnelles alléchantes.

Si les forfaits sans engagement ont pris l'ascendant et offrent une certaine liberté en permettant de l'interrompre à tout moment, il existe toujours des abonnements avec engagement (généralement sur 12 ou 24 mois) qui peuvent être couplés à l'achat d'un smartphone.

Il peut être difficile de s'y retrouver et l'on pourra tirer avantage à s'informer des offres du moment via des solutions comme le comparateur forfait mobile Lemon afin de dénicher le forfait optimal.

Si le prix reste un élément déterminant, un bon point de départ consiste à essayer de définir ses besoins sur différents aspects comme le fait de téléphoner un peu ou beaucoup, en France ou à l'étranger, d'avoir besoin d'une grosse enveloppe data mobile ou au contraire un minimum...

Dans le cas des forfaits mobiles avec achat de téléphone, ces questions pourront se poser avec plus d'acuité du fait de la période d'engagement. Si le marché s'est majoritairement tourné vers l'achat de téléphone nu et indépendamment du forfait, les abonnements avec engagement peuvent être un moyen de s'offrir un téléphone sans devoir s'acquitter directement du prix nu ou en l'obtenant à tarif préférentiel.

Peser le pour et le contre

On peut ainsi trouver des offres d'abonnement comprenant l'achat d'un téléphone et il peut être tentant d'y céder, mais tout dépendra des usages attendus du forfait et de la durée d'engagement.

Plus cette dernière sera longue et plus la remise sur le prix du smartphone pourra être élevée, de même que les forfaits les plus garnis feront baisser le prix, mais cela n'aura guère d'intérêt si les services fournis ne sont pas ou peu utilisés, et cela pourrait même conduire à payer finalement plus cher que le smartphone nu avec un petit forfait bien adapté sur la même période.

En plus du comparateur qui apportera déjà une lumière sur certains éléments de décision, mieux vaudra donc calculer le coût total des forfaits en fonction de la période d'engagement

D'autres critères pourront également être pris en compte pour éviter les désillusions, comme par exemple la qualité de couverture réseau des opérateurs sur la zone géographique. Un joli forfait à tarif attractif risquera ainsi de créer de la frustration si la qualité du réseau de l'opérateur est faible dans la zone d'utilisation.

Il pourra enfin être intéressant de vérifier la couverture 5G (déjà déployée ou à venir) dans sa zone pour opter éventuellement pour un forfait compatible, à condition de disposer ou d'acquérir un smartphone adapté. Et encore faut-il en avoir besoin.