Forfait mobile Sosh 100 Go à 16,99 € par mois sans augmentation de prix après 1 an et sans engagement !

Sosh propose à son tour, pour la première fois, un forfait mobile sans engagement, sans augmentation de prix au bout d'un et proposant pas moins de 100 Go de data à seulement 16,99 € !

Vous avez jusqu'au 22 juin à 9h pour profiter du nouveau forfait mobile Sosh, filiale d'Orange, proposé aujourd'hui avec une quantité de data jamais proposée par l'opérateur à savoir 100 Go de données mobiles à seulement 16,99 € par mois sans engagement et sans augmentation de prix au bout d'un an !.

Ce forfait inclut :

Appels, SMS/MMS illimités depuis la France métropolitaine, l'Europe et les DOM.

depuis la France métropolitaine, l'Europe et les DOM. 100 Go de données mobiles utilisables en France (débit réduit au-delà).

de données mobiles utilisables en France (débit réduit au-delà). 15 Go de données mobiles utilisables depuis l'Europe.

de données mobiles utilisables depuis l'Europe. La carte sim à 10 € lors de la commande.



Légèrement plus cher que la concurrence, mais qui ne propose actuellement "que" des forfaits 60 Go à 12 € par mois par exemple chez RED et B&You, le forfait mobile de Sosh possède de nombreux avantages avec le meilleur réseau mobile de France ainsi que le meilleur SAV selon les derniers résultats. Seul bémol, ce forfait n'est accessible qu'aux nouveaux abonnés Sosh et Orange.

