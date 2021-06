Sosh propose 3 forfaits mobiles dont un inédit 20 Go à 4,99 € très intéressant !!

Sosh propose depuis ce matin un troisième forfait mobile en Série limitée, toujours sans engagement et sans variation de prix au bout d'un an, qui est un véritable inédit chez la jeune filiale d'Orange qui n'a jamais suivi la concurrence sur le domaine des forfaits à petit prix avec toutefois une bonne quantité de data. Mais la situation actuelle de forte concurrence semble avoir fait changer les lignes, pour notre plus grand bonheur ! Accéder sans restriction à ce qui est depuis des années le meilleur réseau mobile de France avec un bon SAV et le tout à prix réduit, alléchant !

Ce forfait mobile comprend donc 20 Go de données mobiles pour seulement 4,99 euros par mois, le tout sans engagement et sans variation de prix après un an. Attention, cette offre n'est valable que très peu de temps, jusqu'au 14 juin à 9h.

Ce forfait propose les appels, SMS/MMS illimités depuis la France métropolitaine et l'Europe, 20 Go de données mobiles utilisables en France (débit réduit au-delà) et 8 Go de data utilisables depuis l'Europe.

Et pour rappel, Sosh propose toujours deux autres forfaits, avec un 60 Go de données mobiles affiché à 13,99 € par mois et un 100 Go à 15,99 € par mois, les deux étant valables jusqu'au 28 juin 2021 à 9h.

Ces forfaits comprennent :

Appels, SMS/MMS illimités depuis la France métropolitaine et l'Europe

depuis la France métropolitaine et l'Europe 60 Go et 100 Go de données mobiles utilisables en France (débit réduit au-delà).

de données mobiles utilisables en France (débit réduit au-delà). 8 Go et 15 Go de données mobiles utilisables depuis l'Europe.



Et n'hésitez pas à consulter les offres de la concurrence avec le forfait Free 80 Go à 11,99 €, les forfaits mobiles BEST-OF RED 20 Go à 5 €, 60 Go à 8 € et 130 Go à 13 € par mois, les forfaits Very B&You de Bouygues Télcom 20 Go à 5,99 €, 60 Go à 8,99 € et 140 Go à 12,99 € par mois et enfin les forfaits Cdiscount dont le 100 Go à 6,99 € par mois.