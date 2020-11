Sosh lance un forfait mobile 40 Go à 11,99 € seulement même après un an !

Sosh lance une nouvelle série limitée proposant 40 Go de données mobiles à seulement 11,99 € par mois, sans engagement et sans variation de prix après un an.

Sosh, filiale d'Orange, propose déjà en ce moment deux forfaits mobiles en série limité à savoir 70 Go à 14,99 € et 100 Go à 20,99 € par mois même après un an.

Aujourd'hui, un troisième forfait fait son apparition, il s'agit d'un forfait mobile 40 Go de data pour 11,99 € seulement par mois, sans variation de prix au bout d'un an et sans engagement. La promotion est disponible jusqu'au 3 décembre 2020 à 9h.

Ce forfait comprend :

Appels, SMS/MMS illimités depuis la France métropolitaine, l'Europe et les DOM

depuis la France métropolitaine, l'Europe et les DOM 40 Go de data utilisables en France (débit réduit au-delà)

de data utilisables en France (débit réduit au-delà) 8 Go de data utilisables en Europe

de data utilisables en Europe La carte sim à 10 € lors de la commande



Rappelons que Sosh propose de nombreuses options gratuites, contrairement à la concurrence :

présentation du numéro

SMS de notification des appels en absence

réception de messages vocaux par mail

double appel

signal d’appel



Pour rappel, n'oubliez pas de consulter les offres de la concurrence avec un forfait Free Mobile 80 Go de data à 13,99 € par mois pendant 12 mois, le forfait mobile 100 Go à 15 € chez RED by SFR ou bien encore le forfait mobile 100 Go à 14,99 € de Bouygues chez B&You !