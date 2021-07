Sosh : deux nouveaux forfaits mobiles en Série limitée 50 Go et 100 Go à prix réduit

Sosh propose deux nouveaux forfaits mobiles en Série limitée, sans engagement, à prix réduit et sans variation de prix même après un an. La qualité du réseau Orange au prix Sosh, toujours une très bonne affaire !

Sosh, la filiale d'Orange, fait évoluer ses offres en proposant deux nouveaux forfaits mobiles en Série limitée sans engagement et sans variation de prix au bout d'un an. Pour rappel, et c'est très important, Sosh utilise sans aucune restriction le réseau mobile d'Orange qui est élu chaque année meilleur réseau mobile de France, et ce depuis de très nombreuses années. Ajoutez un bon SAV et un prix réduit, vous aurez un bon cocktail !

Le premier forfait mobile intègre 50 Go de data à 12,99 € par mois et le second propose 100 Go de données mobiles à 15,99 € par mois, les deux étant valables jusqu'au 2 septembre 2021 à 9h.

Ces forfaits comprennent :

Appels, SMS/MMS illimités depuis la France métropolitaine et l'Europe

depuis la France métropolitaine et l'Europe 50 Go et 100 Go de données mobiles utilisables en France (débit réduit au-delà).

de données mobiles utilisables en France (débit réduit au-delà). 8 Go et 15 Go de données mobiles utilisables depuis l'Europe.



Les forfaits Sosh 50 Go et 100 Go à partir de 12,99 € par mois sans engagement



N’oubliez pas également de consulter les offres de la concurrence avec Red by SFR qui propose 4 forfaits pour son BIG RED avec 5 Go, 100 Go et 200 Go à respectivement 5 €, 12 € et 15 € par mois sans variation de prix au bout d’un an, Free et son forfait mobile Série Free 80 Go à 9,99 € par mois seulement pendant 1 an, Cdiscount avec son offre 130 Go à 7,99 € et enfin Bouygues Telecom avec son Very B&You avec 3 forfaits 5 Go, 100 Go et 200 Go à respectivement 4,99 €, 11,99 € et 14,99 € par mois.