Forfait mobile Sosh 80 Go à 14,99 € par mois sans augmentation de prix après 1 an, derniers jours !

Alors que RED et Bouygues se sont affrontés à coup de forfaits 100 Go ces derniers jours (plus disponibles aujourd'hui), Sosh propose encore pendant quelques jours son excellent forfait mobile proposant 80 Go de données mobiles à seulement 14,99 € par mois !

Vous avez en effet jusqu'au 25 mai 9h pour profiter du forfait mobile Sosh, filiale d'Orange, avec 80 Go de data proposé à seulement 14,99 € par mois sans engagement. Le tarif de ce forfait n'évoluera pas même après un an, un bon point, d'autant qu'il est de plus sans engagement.

Ce forfait inclut :

Appels, SMS/MMS illimités depuis la France métropolitaine, l'Europe et les DOM.

depuis la France métropolitaine, l'Europe et les DOM. 80 Go de données mobiles utilisables en France (débit réduit au-delà).

de données mobiles utilisables en France (débit réduit au-delà). 8 Go de données mobiles utilisables depuis l'Europe.

de données mobiles utilisables depuis l'Europe. La carte sim à 10 € lors de la commande.



Même s'il est légèrement plus cher que la concurrence de RED ou B&You (en ce moment des forfaits 60 Go à 12 € par mois chez RED et B&You), le forfait mobile de Sosh possède toutefois de nombreux avantages avec le meilleur réseau mobile de France ainsi que le meilleur SAV selon les derniers résultats. Des points qui pourraient bien faire pencher la balance pour de nombreux futurs clients !

Seul mauvais point, ce forfait n'est accessible qu'aux nouveaux abonnés Sosh et Orange...

Pour rappel, n'hésitez pas à consulter nos derniers bons plans concernant le forfait mobile Cdiscount mobile 100 Go de données mobiles à 9,99 € par mois ou encore les forfaits internet ADSL et Fibre dont la fibre SFR à 10€ par mois, mais aussi les promotions chez RED, Sosh, Orange, Free...