Sosh propose un forfait mobile 80 Go à 14,99 € par mois même après un an !

Si vous êtes à la recherche d'un bon forfait mobile, sachez que Sosh propose depuis ce matin un nouveau forfait mobile en Série limitée proposant 80 Go de data, sans engagement et sans augmentation de prix même après un an. Il sera disponible jusqu'au 26 octobre 2020 à 9h.

Le forfait mobile Sosh en Série limitée propose donc 80 Go de données mobiles à seulement 14,99 € par mois sans engagement et sans augmentation de prix au bout d'un an.

Ce forfait inclut :

Appels, SMS/MMS illimités depuis la France métropolitaine et l'Europe

depuis la France métropolitaine et l'Europe 80 Go de données mobiles utilisables en France (débit réduit au-delà).

de données mobiles utilisables en France (débit réduit au-delà). 10 Go de données mobiles utilisables depuis l'Europe.

de données mobiles utilisables depuis l'Europe. La carte sim à 10 € lors de la commande.



Sosh utilise sans restriction le meilleur réseau mobile de France à savoir celui d'Orange, un gage de qualité.

A noter chez la concurrence d'autres propositions avec un forfait Free Mobile 80 Go de data à 12,99 € par mois pendant 12 mois, des forfaits mobiles 80 Go et 100 Go à 14 € et 16 € chez RED by SFR ou bien encore les forfaits mobiles 80 Go et 100 Go à 13,99 € et 15,99 € de Bouygues (B&You) et Cdiscount Mobile qui propose depuis ce matin un forfait mobile 80 Go à 3,99 € par mois pendant 6 mois.