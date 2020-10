Un nouveau forfait mobile 80 Go à 15,99 € par mois même après un an chez Sosh !

Depuis ce matin 9h, Sosh propose un nouveau forfait en série limitée avec 80 Go de data pour seulement 15,99 € par mois !

Le bon plan mobile du jour concerne Sosh, filiale d'Orange, qui propose depuis ce matin une nouvelle offre sur son forfait 80 Go de data à 15,99 € par mois sans engagement et sans variation de prix au bout d'un an. Cette nouvelle promotion est valable jusqu'au 16 novembre 2020 à 9h.

Pour rappel, Sosh utilise sans restriction le meilleur réseau mobile de France à savoir celui d'Orange, un gage de qualité à petit prix !

Ce forfait comprend :

Appels, SMS/MMS illimités depuis la France métropolitaine et l'Europe

depuis la France métropolitaine et l'Europe 80 Go de données mobiles utilisables en France (débit réduit au-delà).

de données mobiles utilisables en France (débit réduit au-delà). 12 Go de données mobiles utilisables depuis l'Europe.

de données mobiles utilisables depuis l'Europe. La carte sim à 10 € lors de la commande.



N'oubliez pas de consulter les promotions chez la concurrence avec un forfait Free Mobile 80 Go de data à 12,99 € par mois pendant 12 mois, des forfaits mobiles 80 Go et 100 Go à 15 € et 20 € chez RED by SFR ou bien encore les forfaits mobiles 80 Go et 100 Go à 14,99 € et 19,99 € de Bouygues (B&You) !