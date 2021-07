Sosh propose un nouveau forfait mobile en Série limitée 80 Go à prix réduit

Sosh, filiale d'Orange, propose un nouveau forfait mobile en Série limitée à prix réduit, sans variation de prix même après un an et sans engagement. La qualité du réseau Orange au prix Sosh, une offre intéressante !

Sosh propose depuis hier un nouveau forfait mobile en Série limitée toujours sans engagement et sans variation de prix au bout d'un an, et toujours en utilisant sans aucune restriction ce qui est le meilleur réseau mobile de France à savoir celui d'Orange. Même si le prix affiché par Sosh est toujours légèrement supérieur à ceux proposés notamment par Bouygues Télécom et RED, la couverture et la qualité du réseau ainsi que le SAV seront en tout cas au rendez-vous !

Sosh propose donc un forfait mobile avec 80 Go de données mobiles affiché à seulement 14,99 € par mois, cette offre étant valable jusqu'au 26 juillet 2021 à 9h.

Ce forfait comprend :

Appels, SMS/MMS illimités depuis la France métropolitaine et l'Europe

depuis la France métropolitaine et l'Europe 80 Go de données mobiles utilisables en France (débit réduit au-delà).

de données mobiles utilisables en France (débit réduit au-delà). 10 Go de données mobiles utilisables depuis l'Europe.



Et concernant la concurrence vous trouverez les forfaits mobiles Free Mobile 90 Go à 9,99 € par mois, B&You de Bouygues Télécom avec 5 Go à 4,99 €, 60 Go à 12,99 €, 100 Go à 14,99 € et 120 Go à 18,99 € par mois, RED avec 5 Go à 5 €, 60 Go à 13 €, 100 Go à 15 € et 130 Go à 19 € par mois et enfin Cdiscount Mobile avec 100 Go à 7,99 € et 60 Go à 14,99 € avec un iPhone 8 offert.