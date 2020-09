Sosh augmente gratuitement la data de ses deux forfaits mobiles 20 Go et 50 Go !

Petite surprise aujourd'hui, Sosh augmente gratuitement de 20 Go la quantité de données mobiles de ses deux forfaits 20 Go et 50 Go. C'est cadeau et c'est actif pour tous les clients !

On ne s'y attendait pas et, après avoir reçu un sms l'affirmant nous avions douté, mais c'est effectivement confirmé par Sosh, ses deux forfaits mobiles "classiques" 20 Go à 19,99 € par mois et 50 Go à 24,99 € par mois vont donc bénéficier gratuitement de 20 Go de data supplémentaire, portant les quantités respectivement à 40 Go et 70 Go. C'est actif pour tous les actuels abonnés Sosh !



L'ajout des 20 Go supplémentaires est automatique, vous n'avez donc rien à faire, et prend effet dès aujourd'hui pour le forfait 50 Go et, a priori (non officiel) à partir du 9 octobre pour le forfait 20 Go.

Une bonne surprise donc pour tous les fidèles abonnés qui, rappelons-le, n'ont pas le droit de basculer vers les forfaits en Série Limitée qui proposent plus de data pour... moins cher ! (la seule différence concerne la gestion en Europe qui n'est guère utile à nombre d'entre nous).

Pour rappel, Sosh propose actuellement deux autres forfaits mobiles en Série limitée de 60 Go et 100 Go, qui sont sans engagement et sans augmentation de prix même après un an, disponibles jusqu'au 5 octobre 2020 à 9h.

Vous aurez ainsi le choix entre le forfait mobile Sosh en Série limitée proposant 60 Go de données mobiles à seulement 13,99 € par mois sans engagement et sans augmentation de prix au bout d'un an ou bien un second forfait pour les gros consommateurs de données proposant 100 Go de data à 16,99 € par mois.

Ces deux forfaits incluent :

Appels, SMS/MMS illimités depuis la France métropolitaine, l'Europe et les DOM.

depuis la France métropolitaine, l'Europe et les DOM. 60 ou 100 Go de données mobiles utilisables en France (débit réduit au-delà).

de données mobiles utilisables en France (débit réduit au-delà). 8 Go ou 15 Go de données mobiles utilisables depuis l'Europe.

de données mobiles utilisables depuis l'Europe. La carte sim à 10 € lors de la commande.



Et n'oubliez pas de consulter les offres de la concurrence avec notamment un superbe forfait 200 Go à 9,99 € par mois pendant un an chez Cdiscount, ou bien un forfait 80 Go à 14 € chez Red by SFR, mais aussi des forfaits mobiles 80 Go et 100 Go à 13,99 € et 15,99 € de Bouygues (B&You) et 80 Go à 12,99 € chez Free.