Sosh lance deux nouveaux forfaits mobiles à prix réduit !

Sosh renouvelle sa gamme et propose depuis ce matin 9h deux nouveaux forfaits mobiles en Série limitée. Le premier est un forfait mobile comprenant 50 Go de données mobiles et affiché à seulement 12,99 € par mois, et le second un forfait mobile avec 100 Go de data à 15,99 € par mois. Les deux sont sans engagement, sans variation de prix au bout d'un an et disponibles jusqu'au 18 octobre 2021 à 9h.

Ces forfaits incluent :

Appels, SMS et MMS illimités depuis la France et l'Europe

depuis la France et l'Europe 50 et 100 Go de data utilisables en France (débit réduit au-delà)

de data utilisables en France (débit réduit au-delà) 8 et 15 Go de data utilisables en Europe



Rappelons que Sosh utilise sans aucune limitation le meilleur réseau mobile de France, à savoir celui d'Orange, et qu'il propose de nombreuses options gratuites comme par exemple :

présentation du numéro

SMS de notification des appels en absence

réception de messages vocaux par mail

double appel

signal d’appel



Les forfaits mobiles en Série limitée Sosh 50 Go et 100 Go



Et du côté de la concurrence, les choses se sont un peu calmées depuis la semaine dernière, mais vous trouverez tout de même de bonnes affaires comme par exemple avec Free Mobile et son forfait 80 Go à 9,99 € par mois, ou Cdiscount et ses forfaits 5 Go et 60 Go à 1,99 € et 5,99 € par mois sans oublier RED et ses forfaits 5, 70, 100 et 130 Go à respectivement 5, 13, 15 et 19 € par mois et B&You avec ses forfaits 1, 70, 100 et 130 Go à respectivement 4,99, 12,99, 11,99, 14,99 € et 18,99 € par mois.