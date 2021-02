Sosh propose 3 forfaits mobiles de 40 à 100 Go et de 12,99 à 16,99 € par mois même après un an !

Pour les tout petits budgets, nous vous avons présenté hier notre sélection des meilleurs forfaits mobiles en promotion à moins de 5 euros par mois, mais aujourd'hui découvrons les nouvelles offres en série limitée de Sosh, filiale d'Orange. Pour rappel Sosh utilise le meilleur réseau mobile de France (encore élu à ce titre en termes de débit il y a quelques jours) à savoir celui d'Orange, et ce sans aucune restriction.

Le premier forfait mobile propose 40 Go de données mobiles à 12,99 € par mois, le second 80 Go à 15,99 € et enfin le dernier 100 Go à 16,99 € par mois, tous valables jusqu'au 1 mars 2021 à 9h, et tous sans engagement et sans variation de prix après un an.

Ces forfaits comprennent :

Appels, SMS/MMS illimités depuis la France métropolitaine et l'Europe

depuis la France métropolitaine et l'Europe 40, 80 et 100 Go de données mobiles utilisables en France (débit réduit au-delà).

de données mobiles utilisables en France (débit réduit au-delà). 8, 12 et 15 Go de données mobiles utilisables depuis l'Europe.

de données mobiles utilisables depuis l'Europe. La carte sim à 10 € lors de la commande.



D"autres forfaits mobiles sont également en promotion du côté de la concurrence avec notamment le forfait Free Mobile 80 Go de data à 11,99 € par mois pendant 12 mois, 3 forfaits mobiles à 1 Go, 60 Go et 200 Go à 5 €, 13 € et 15 € par mois chez RED, ou enfin les 3 forfaits B&You 200 Go à 14,99 €, 60 Go à 12,99 € et 2 Go à 5,99 € !