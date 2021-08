Bouygues Télécom prolonge ses 3 forfaits mobiles Very B&You à des prix IMBATTABLES mais avec un 4e inédit !

La bataille fait rage, en cette rentrée, dans le domaine des opérateurs mobiles comme d'habitude principalement entre RED by SFR et B&You de Bouygues Télécom. C'est ce dernier qui réagit en prolongeant son offre et en proposant un 4e très intéressant forfait.

Comme nous l'avons vu hier, RED by SFR a lancé le premier l'offensive avec le retour de son opération Le BIG RED qui propose 4 forfaits mobiles A PRIX IMBATTABLES de 5 à 200 Go et respectivement de 5 à 15 € par mois !

Bouygues Télécom a, comme prévu, réagi en prolongeant d'une part son offre promotionnelle Very B&You et en l'ajustant ensuite au niveau tarif, mais aussi des forfaits mobiles en rajoutant notamment un 4e forfait proposant 80 Go de données mobiles pour s'aligner sur l'offre de RED.

Vous trouverez donc aujourd'hui 4 forfaits mobiles à des prix vraiment réduits, en commençant par un forfait mobile proposant 200 Go de data à seulement 14,99 €, mais également un forfait 100 Go à 11,99 € et un forfait 80 Go à 9,99 €, et enfin un forfait mobile 5 Go au petit prix de 4,99 € !

Ces forfaits sont tous sans engagement et sans augmentation de prix après 1 an et disponibles jusqu'au 26 août 2021 au soir.

Notons que les 3 forfaits 80 Go, 100 Go et 200 Go disposent gratuitement pendant un mois de l'option B.tv avec plus de 70 chaînes de télévision en illimité sur votre mobile.

Ces forfaits comprennent :

Appels, SMS/MMS illimité en France métropolitaine

en France métropolitaine 200, 100, 80 ou 5 Go de données mobiles utilisables en France métropolitaine

de données mobiles utilisables en France métropolitaine dont respectivement 15, 12, 15 ou 0 Go de data utilisables en Europe et dans les DOM



La concurrence existe tout de même avec d'une part Sosh et ses forfaits 50 Go et 100 Go à 12,99 € et 15,99 € par mois, Free Mobile avec son forfait 90 Go à 8,99 € par mois, Cdiscount et ses 3 forfaits 5 Go, 130 Go et 200 Go à respectivement 1,99 €, 7,99 € et 9,99 € par mois, sans oublier bien entendu RED et ses forfaits BIG RED de 5 à 200 Go de data pour des tarifs de 5 à 15 € par mois !