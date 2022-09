Bon plan : bataille de forfaits fibres à 15 € avec Sosh, SFR et Bouygues Télécom

Voici une petite sélection de forfaits fibre à 15 €. Vous trouverez des offres chez Bouygues Télécom avec Bbox Must, Sosh et SFR Fibre Starter. Si vous êtes encore à l'ADSL mais que votre éligibilité à la fibre optique est bonne, laissez vous tentez par les offres de ces fournisseurs d'accès.

L'installation de la fibre dans les zones rurales s'accélère afin de fournir du très haut débit à tout le monde. Après avoir fait un test d'éligibilité, vous pourrez souscrire à une offre box internet. Avec la fibre, vous profiterez sans restriction des chaînes TV, d'un débit illimité à très haut débit et d'un téléphone fixe. Nous avons sélectionné pour vous parmi les meilleures offres des fournisseurs d'accès à internet, les abonnements à 15 € par mois. Notez que certains fournisseurs prennent en charge les frais de résiliation de votre ancienne offre afin que vous puissiez migrer immédiatement chez eux..

Commençons avec l’abonnement fibre Bbox must du FAI Bouygues Telecom qui offre un débit de 1 Gb/s en download et de 700 Mbit par seconde en upload pour 15,99 € par mois avec un engagement d’un an. Ensuite l’offre passera à 40,99 € après 12 mois.

L’offre Bbox must par Bouygues Telecom comprend :

1 Gb/s en téléchargement et 700 Mb/s en émission

Diagnostic WiFi

Plus de 180 chaînes avec décodeur TV Bbox 4K et enregistreur TV 100h

Appels illimités vers les fixes en France et dans plus de 110 destinations internationales

Appels illimités vers les fixes et mobiles en France

L’abonnement internet fibre Bbox must est au prix réduit de 15,99 € par mois.



Continuons avec le fournisseur d'accès à internet Sosh avec son forfait fibre à 14,99 € par mois pendant 12 mois puis 29,99 € ensuite, sans engagement. L’offre est valable jusqu’au 26 septembre 2022.

Voilà ce que propose la boite Sosh, filiale d’Orange :

Débit de 300 Mbps en descendant et 300 Mb/s en montant

La TV avec 72 chaînes visionnables avec l’application mobile ou option décodeur TV à 5 € par mois

Livebox 5

Appels illimités vers les fixes en France, DOM et vers 100 destinations internationales

L’abonnement Sosh est au prix réduit de 14,99 € par mois pendant 1 an puis 29,99 € ensuite.

Finissons avec l’offre SFR Fibre Starter qui vous propose un débit allant jusqu’à 500 Mb/s en téléchargement et 500 Mb/s en émission à 16 € par mois pendant douze mois (avec un engagement d’un an) puis 38 € par mois ensuite.

Résumons ce que propose l’offre SFR Fibre Starter :

Appels illimités vers les fixes en Europe

500 Mb/s en descendant et 500 Mb/s en montant

SFR Box 7 WiFi 5

Box 4G incluse

Bouquet 160 chaînes incluses et service TV

Répéteur Smart WiFi à 3 € par mois

Box de poche 4G à 5 € par mois

L'abonnement haut débit SFR Fibre Starter est à 16 € par mois





Et n'oubliez pas de consulter les offres d'Orange qui a lancé les 5 JOURS 5G avec les meilleurs smartphones compatibles 5G à prix mini.