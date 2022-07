Les forfaits fibres les plus intéressants à 1 Gbps

Voici les trois meilleures offres du moment pour profiter d'un débit de 1 Gbps avec Free, Bouygues Télécom et Red By SFR.

Commençons avec l’offre fibre Bbox must de Bouygues Telecom qui met à disposition un forfait avec un débit de 1 Gb/s en montant et de 700 Mb/s en descendant à 22,99 € par mois. Vous profitez en plus du diagnostic WiFi gratuit, de 180 chaînes TV et de bien d’autres avantages.

Résumons l’offre Bbox must par Bouygues Telecom :

1 Gb/s en download et 700 Mb/s en upload

en download et 700 Mb/s en upload Appels illimités vers les fixes en France et dans plus de 110 destinations internationales

Appels illimités vers les mobiles en France

Diagnostic WiFi

Plus de 180 chaînes avec décodeur TV Bbox 4K et enregistreur TV 100h

L’abonnement fibre Bbox must est au prix de 22,99 € par mois pendant 1 an puis 40,99 € avec un engagement d’un an.



Passons maintenant à l’opérateur Red by SFR qui nous propose toujours son forfait fibre à seulement 23 € par mois avec un mois d’abonnement offert. Le débit mis à disposition est de 1 Gb/s en téléchargement et de 700 Mb/s en envoi.

Voici ce qu’inclut le forfait fibre Red by SFR :

1 Gb/s en download et 700 Mb/s en upload

et 700 Mb/s en upload Appels illimités vers les fixes et mobile en France et vers les fixes dans plus de 100 destinations internationales

Bouquet TV de 35 chaînes visionnables depuis un ordinateur, une tablette ou un smartphone

Achat d’un décodeur TV à 29 € au lieu de 60 € pour regarder les chaînes sur sa TV

Accès à 100 chaînes supplémentaires pour 3 € par mois

SFR Cloud 10 Go de stockage cloud inclus

Chez RED by SFR, l’abonnement fibre Red by SFR est à 23 € par mois avec un mois offert. L’offre est sans engagement et sans augmentation de prix après un an.



Finissons avec l’offre Freebox Mini 4K qui propose un débit de 1 Gb/s en téléchargement et 600 Mb/s en envoi. Un des moins chers du marché.

Avec l’offre, vous bénéficiez de :

Un débit de 1 Gb/s en téléchargement et 600 Mb/s en envoi

en téléchargement et 600 Mb/s en envoi Appels illimités vers les fixes en France et vers les téléphones fixes dans plus de 110 destinations internationales

220 chaînes TV incluses

Google Play compatible

L’offre Freebox mini 4K est à 15,99 € par mois pendant un an avec un engagement d’un an puis 34,99 € par mois ensuite.