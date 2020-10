Profitez de grosses réductions sur deux forfaits d'accès à internet déjà négociés avec l’achat groupé

BeMove vous propose de participer à une opération d'achats groupés concernant des forfaits internet, ADSL ou Fibre, avec deux offres déjà négociées pour vous. Pas de mauvaises surprises et de belles économies à clé !

Alors que les opérateurs viennent de mettre fin à leurs promotions de rentrée, les bons plans box internet se font rares. En effet, après plusieurs mois de concurrence acharnée, les fournisseurs d’accès cherchent à présent à séduire leurs clients avec de nouvelles offres plus complètes et donc bien plus chères : Wifi 6, Netflix inclus, décodeur Android TV...

Dans ce contexte, BeMove a pris les devants et a discuté avec tous les fournisseurs d'accès à internet afin de vous proposer la meilleure offre possible. Au final, deux offres ont été retenues chez un unique FAI, à savoir Bouygues Télécom avec des tarifs promotionnels exclusifs uniquement proposés dans le cadre de cette vente privée, vous permettant d’économiser jusqu’à 60% sur votre facture box internet, qu'elle soit ADSL ou Fibre

Pour cette vente privée, BeMove propose 2 offres négociées avec l’opérateur Bouygues Télécom :

une offre « box internet + téléphone »

une offre « box internet + téléphone + TV »

Des offres durement négociées qui vont vous permettre de réaliser plus de 200 euros d’économies par an par rapport au tarif contractuel de l’opérateur. Vous trouverez le descriptif complet de ces offres sur cette page dédiée, il suffira d'indiquer votre email afin de recevoir tous les éléments vous permettant d'adhérer...ou non ! Tout est entièrement gratuit et sans aucune obligation en quoi que ce soit.

A noter que l’opérateur Bouygue Télécom propose de rembourser jusqu’à 100€ sur les frais de résiliation de votre actuel opérateur. Mais ce n’est pas tout ! Le client aura également la possibilité de bénéficier d’une remise supplémentaire s’il est déjà client mobile Bouygues Télécom. L’inscription se veut ultra simplifiée et sans engagement.

Pour s’inscrire à la vente privée et découvrir le tarif négocié, il suffit de se rendre ici, d’entrer son adresse email et de se laisser guider. L’inscription à la vente privée est bien sûr gratuite et sans engagement.

Pour changer de fournisseur d’accès internet, il vous suffit ensuite d’appeler le 3179, de récupérer votre code de portabilité et de leur communiquer. Le nouvel opérateur s’occupe ensuite de tout : pas de papiers à renvoyer et la résiliation de l’ancien fournisseur sera automatique. Vous n'avez rien à perdre et tout à gagner donc à vous de voir.