Les forfaits mobiles 100 Go et 200 Go de Red by SFR et B&You en forte promotion

Vous êtes à la recherche d'un nouveau forfait mobile avec une enveloppe data assez conséquente ? Découvrez les fortes promotions proposées par Red by SFR et B&You avec 100 Go et 200 Go à partir de 12,99 € seulement !

Le bon plan mobile du jour concerne Red by SFR et son forfait 100 Go de data à 13 € par mois ou encore son forfait 200 Go de data à 15 € par mois seulement. Il s'agit d'un forfait sans engagement et sans variation de prix au bout d'un an. L'offre se terminera le 21 avril 2021.

Ces forfaits comprennent :

Appels, SMS/MMS illimités en France métropolitaine et dans l'Union européenne

en France métropolitaine et dans l'Union européenne 100 ou 200 Go de data utilisables en France métropolitaine (usage bloqué au-delà)

ou de data utilisables en France métropolitaine (usage bloqué au-delà) 12 ou 15 Go de data utilisables depuis l'Union européenne

ou de data utilisables depuis l'Union européenne La carte SIM à 10 € lors de la commande





Le BIG RED 100 Go à 13 euros et 200 Go à 15 euros par mois



Vous trouverez également l'opérateur Bouygues Telecom qui propose via sa marque B&You un forfait mobile avec 100 Go de data à 12,99 € par mois et un forfait mobile avec 200 Go de data à 14,99 € par mois. Il n'y aura pas d'augmentation de prix dans le temps, et le forfait est sans engagement. La promotion est également valable jusqu'au 21 avril 2021.

Ces forfaits incluent :

Appels, SMS/MMS illimité en France métropolitaine

en France métropolitaine 200 Go ou 100 Go de données mobiles utilisables en France métropolitaine

ou de données mobiles utilisables en France métropolitaine 20 ou 15 Go de data utilisables en Europe et dans les DOM

ou de data utilisables en Europe et dans les DOM Spotify Premium offert pendant 2 mois

offert pendant 2 mois La carte SIM à 10 € lors de la commande





B&You 100 Go à 12,99 euros et 200 Go à 14,99 euros par mois





Pour rappel, n'oubliez pas de consulter les offres de la concurrence avec Sosh qui propose des forfaits mobiles 40 Go et 80 Go pour 12,99 € par mois ou 15,99 € par mois, mais aussi Free et son forfait Série Free 70 Go à 9,99 € par mois pendant 1 an puis qui se transformera en Forfait Free à 19,99 € par mois !